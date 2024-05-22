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ОДК представляет проекты по цифровой трансформации на конференции ЦИПР

Объединенная двигателестроительная корпорация госкорпорации «Ростех» на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» представляет проекты по разработке и внедрению российских решений для проектирования авиационных двигателей и системы управления производством и цепочками поставок. Об этом CNews сообщили представители ОДК.

В панельных дискуссиях и сессиях на IX конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР), которая проходит в Нижнем Новгороде с 21 по 24 мая, принимают участие представители ОДК.

Основными темами обсуждений стали векторы цифровой трансформации, внедрение российских ИТ-решений и развитие сквозных технологий управления жизненным циклом изделий и модельно-ориентированного проектирования авиационных двигателей.

«Для решения задач, стоящих сегодня перед двигателестроением, необходимо развивать цифровую среду с применением отечественных программных продуктов. Для этого мы объединили усилия с российскими компаниями для создания проектов по разработке систем поддержки полного жизненного цикла изделий. Также необходима интеграция в эти системы особо значимых проектов по доработке и внедрению систем класса CAD/PDM. Мы уже успешно реализуем такие проекты и есть первые результаты», — сказал директор по цифровой трансформации ОДК Вячеслав Христолюбов.

В ОДК реализуются два особо значимых проекта на средства гранта Российского фонда развития информационных технологий. Совместно с компанией «НПЦ «» реализуется проект по доработке и внедрению системы управления производством и цепочками поставок на машиностроительных предприятиях с внутренней кооперацией.

Российская компания АСКОН разрабатывает для ОДК инженерное программное обеспечение в области PLM и CAD. Новая отечественная программа позволит проектировать детали авиадвигателей, в том числе из полимерных композиционных материалов.

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АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» (входит в госкорпорацию «Ростех») – интегрированная структура, специализирующаяся на разработке, серийном изготовлении и сервисном обслуживании двигателей для военной и гражданской авиации, космических программ и военно-морского флота, а также нефтегазовой промышленности и энергетики.

Госкорпорация «Ростех» – машиностроительная компания. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. Консолидированная выручка в 2023 г. превысила 2,9 трлн руб.

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