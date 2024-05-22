Нижегородское правительство и «Ростелеком» договорились об увеличении мощности центра обработки данных

Правительство Нижегородской области и «Ростелеком» договорились об увеличении мощности центра обработки данных. Соответствующее соглашение губернатор Глеб Никитин и генеральный директор «Ростелеком-ЦОД» Сергей Бочкарев подписали соглашение 22 мая 2024 г. в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» («ЦИПР»). Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Сотрудничество направлено на создание основы ИТ-инфраструктуры Нижегородской области в рамках реализации нацпроекта «Цифровая экономика», утвержденного президентом России Владимиром Путиным.

«Особое внимание планируем уделить совместной образовательной и научной деятельности. Привлекаем коллег к подготовке ИТ-специалистов на базе ИТ-кампуса «Неймарк», к развитию технологий искусственного интеллекта», — сказал Глеб Никитин.

Среди направлений совместной работы: подготовка квалифицированных ИТ-специалистов, развитие существующего дата-центра за счет увеличения его его мощности с запланированных 440 до одной тыс. стойко-мест.

«Планомерная и углубленная работа с кадрами, технологическое ускорение за счет ведения научной и исследовательской деятельности, привлечение ресурсов в развитие дата-центра — все это станет следующим этапом развития ИТ-инфраструктуры Нижегородского региона», — сказал Сергей Бочкарев.

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«Ростелеком — Центры обработки данных» — управляющая компания центра компетенций ПАО «Ростелеком» по развитию дата-центров, облачных сервисов, телекома, системной интеграции, разработки ПО и ПАК. В группу компаний входят MSK-IX, «ДатаЛайн», Ngenix, Tionix, ТЦИ, «Ростелеком-ЦТ» и другие организации. «Ростелеком-ЦОД» предоставляет технологическую платформу, в которой сконцентрированы компетенции участников группы компаний. С помощью платформы организация реализует полный спектр услуг по созданию, размещению и обслуживанию ИТ-систем. 44,8% компании принадлежит стратегическому партнеру ПАО «Банк ВТБ». «Ростелеком-ЦОД» занимает лидирующие позиции на рынке коммерческих дата-центров (по версии CNews 2021, iKS Consulting, 2021) и поставщиков IaaS-услуг (CNews 2021, TMT Consulting 2021).