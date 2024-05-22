Компания «Технологии успеха» ускоряет регистрацию в отелях с помощью распознавания паспорта Smart Engines

Компания «Технологии успеха», занимающаяся внедрением систем автоматизации предприятий сферы HoReCa, выбрала систему распознавания паспорта российского разработчика ИИ-решений Smart Engines. Программный продукт Smart ID Engine интегрирован в приложение ServiceBook и расширение для терминалов самообслуживания CheckInPoint, которые предназначены для автоматизации регистрации постояльцев отелей и гостиниц.

При регистрации гостям предлагается зарегистрироваться самостоятельно, воспользовавшись киоском самопоселения на ресепшн. Для этого нужно показать основной разворот паспорта, страницу с пропиской или свидетельство о рождении встроенной в киоск камере. Распознавание данных выполняется автоматически в видеопотоке в режиме реального времени. Быстродействие и точность распознавания в ПО Smart ID Engine обеспечивается за счет применения глубоких разреженных дискретных нейронных сетей и технологий зрительного интеллекта. По окончании процедуры регистрации данные гостей передаются в систему управления отелем или УФМС, а клиенту остается только оплатить номер и получить ключ-карту.

Системы распознавания Smart Engines являются полностью российской разработкой, в них применяется фирменная технология OCR. Программный продукт Smart ID Engine внесен в реестр российских программ. Технологии Smart Engines являются on-premise-решениями, которые обеспечивают распознавание документов на фото, сканах и в видеопотоке. В процессе распознавания данные и изображения не передаются на обработку в сторонние сервисы или третьим лицам для ручного ввода, что отвечает требованиям информационной безопасности.

«Внедрение решения Smart Engines позволило ускорить процедуру заселения постояльцев и улучшить качество сервиса во время пиковых нагрузок. В системе ServiceBook автоматическое распознавание документов позволяет гостю, независимо от присутствия или отсутствия рядом персонала, в любое время и удобным для него способом воспользоваться услугами отеля или гостиницы», – сказал директор по развитию проекта ServiceBook Борис Кулагин.

Система автоматизации ServiceBook, включающая киоски самопоселения, мобильное приложение гостя, электронные замки и планшетные решение по контролю заказов для персонала, позволяет постояльцам планировать собственный отдых, быстро проходя рутинные процедуры, а отелю – получать дополнительную прибыль за счет повышения качества обслуживания и предоставления заселяющимся возможности самостоятельного выбора и заказа услуг.