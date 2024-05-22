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Digital-интегратор «Улей»: импортозамещение HR-Tech решений для АО «Майнинг Элемент»

Digital-интегратор «Улей» принял участие в проекте по переносу коммуникативного пространства компании «Майнинг Элемент» с Microsoft SharePoint на «Битрикс24». Новая площадка для взаимодействия сотрудников реализована на платформе «Битрикс24» с помощью HR-решений «Улья»: «Главная страница», «База знаний», «Карта офиса + бронирование рабочих мест». Об этом CNews сообщили представители компании «Улей».

Стандартное решение «Улья» «Главная страница» было модернизировано — настроена нотификация о новых сообщениях на всех сотрудников, что увеличило количество просмотров новости на 400%.

В рамках дальнейшего сотрудничества планируется интеграция корпоративного портала с модулем «Геймификация» для ещё большей вовлеченности сотрудников, а также кастомизация модуля «База знаний» — проработать структуру и визуализацию модуля для улучшения пользовательского опыта.

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Digital-интегратор «Улей» занимается внедрением и развитием корпоративных порталов для крупного и среднего российского бизнеса, а также разработкой собственных HRM-решений на платформе «Битрикс24»: «Корпоративный университет», «Оценка360», «Геймификация», «Бронирование рабочих мест», «Управление целями», «База знаний» и других.

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