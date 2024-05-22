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«DатаРу Консалтинг» и SimpleOne заключили соглашение о партнерстве

Интегратор ИТ-решений «DатаРу Консалтинг» и российский разработчик решений для автоматизации сервисных бизнес-процессов SimpleOne заключили соглашение о партнерстве. В рамках сотрудничества «DатаРу Консалтинг» предложит своим клиентам продукты SimpleOne. Об этом CNews сообщили представители SimpleOne.

«DатаРу Консалтинг» специализируется на предоставлении услуг в области ИТ-консалтинга, разработке и внедрении решений для ERP, BI, автоматизации бизнес-процессов. В спектр услуг компании входят аудит и предпроектное обследование, разработка стратегии цифровой трансформации и импортозамещения, рекомендации по модернизации платформ, а также проектирование и внедрение информационных систем.

SimpleOneроссийский разработчик решений для автоматизации сервисных бизнес-процессов. Решения вендора ориентированы на корпоративных и государственных заказчиков, стремящихся к цифровой трансформации бизнеса, а также заинтересованных в повышении эффективности бизнес-процессов за счет сервисного подхода к внедрению.

На базе платформы SimpleOne выпущены продукты ITSM, ITAM, B2B CRM и SDLC. Решения компании входят в реестр российского ПО и могут использоваться для импортозамещения.

Сотрудничество «DатаРу Консалтинг» с SimpleOne позволит заказчикам комплексно подходить к решению своих бизнес-задач, а также закрыть весь спектр потребностей по управлению ИТ-подразделением — от Service Desk и управления ИТ-активами до управления жизненным циклом разработки ПО.

«Арсенал инструментов платформы SimpleOne может полностью закрывать задачи управления ИT-подразделением. Команда получает комплексное решение для автоматизации целого ряда процессов — от управления ИT-активами и циклами разработки до работы с заявками и SLA. Партнерство с SimpleOne откроет для клиентов простой путь к цифровизации, а это напрямую сказывается на эффективности работы департаментов и, как результат, качестве оказываемых услуг и бизнес-показателях», — сказал руководитель «DатаРу Консалтинг» Константин Прокопенко.

«Заключив соглашение, мы приобретаем сильного и амбициозного партнера, способного реализовывать комплексные проекты по миграции заказчиков на лидирующие российские решения. Ожидаем плодотворной совместной работы не только в части автоматизации ИT-процессов, но также и процессов остальных подразделений компании на базе нашей ESM-платформы», — сказал генеральный директор SimpleOne Сергей Чуканов.

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О SimpleOne — российский разработчик решений для автоматизации сервисных бизнес-процессов на базе собственной одноименной платформы. Платформа SimpleOne помогает автоматизировать процесс оказания услуг в обслуживающих подразделениях (ИТ, HR, АХО, юридический отдел и другие) компании в соответствии с лучшими практиками предоставления сервисов, таких как ITIL® и VeriSM™. На базе платформы SimpleOne выпущены продукты ITSM, ITAM, B2B CRM и SDLC. Платформа входит в реестр отечественного ПО и подходит для импортозамещения ряда зарубежных продуктов, например, ServiceNow, Jira, MicroFocus.

«DатаРу Консалтинг» — российская компания, оказывающая услуги в области ИТ-консалтинга, разработке и внедрении комплексных решений для таких систем как ERP, CRM, BI. Компания помогает своим клиентам в автоматизации бизнес-процессов на международных и российских платформах.

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