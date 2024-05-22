BIM-платформа Tangl интегрирована с Signal Docs

Российские разработчики BIM-решений Тангл и Signal объявили об интеграции своих продуктов: платформы Tangl и среды общих данных Signal Docs. В результате сотрудничества бизнес-потребители получили возможность использовать отечественную, независимую от иностранных компаний среду общих данных для работы с BIM-моделями через браузер и со смартфонов. Об этом CNews сообщили представители компании «Тангл».

Tangl – это платформа для автоматизированной работы с данными BIM-модели в строительстве. Она объединяет в экосистему несколько ИТ-решений, которые позволяют проводить проверку моделей на любом этапе строительства, автоматизировать сметную документацию и работать с физобъемами, проверять модель на коллизиии и т.д.

Signal Docs – это среда общих данных, облачное хранилище для обмена файлами и хранения данных на проекте, с поддержкой версионности и ролевой системы доступа. В систему можно загружать любые форматы файлов, любого размера, просматривать PDF-документы и редактировать Google-документы.

Интеграция решений была выполнена на основе опубликованного API help.tangl.cloud. Пользователь может выбрать любые IFC файлы в Signal Docs и в два клика отправить на обработку в Tangl. Данная обработка выполняется для каждого файла единожды и затем доступна для просмотра всеми пользователями, у кого есть доступ.

Ранее в Signal Docs для просмотра CAD-форматов использовался Autodesk Forge Viewer, а теперь дополнительно добавилась возможность просмотра BIM-моделей в IFC-формате с помощью Tangl-вьювера. При загрузке файла формата IFC пользователь может отправить его на конвертацию помимо Forge еще и в Tangl, а затем, после ее выполнения, просматривать модель во вьювере Tangl.

«Благодаря интеграции Signal и Tangl бизнес получил отечественную, независимую от иностранных компаний Среду Общих Данных, которая позволяет работать с BIM-моделями через браузер и со смартфонов. Для пользователей Signal, на данный момент использующих Autodesk Forge Viewer, альтернативный просмотрщик моделей – это дополнительный «план В» на случай, если вдруг начнутся какие-нибудь блокировки с той или иной стороны. Таким образом мы снижаем риски для компаний остаться вообще без инструментов для работы с моделями, что клиенты уже очень оценили. Мы видим это по увеличившейся активности в запросах на тестирование от окологосударственных и региональных компаний», – сказал Александр Попов, технический директор компании Signal.

Это не первый опыт сотрудничества «Тангл» и Signal. Ведущие специалисты компаний состоят в клубе BIM-лидеров, а также совместно перевели классификатор Uniformat на русский язык. В планах – продолжение сотрудничества. В частности, партнеры намерены расширить интеграцию решений в части добавления функционала по проверке моделей и подсчету объемов от Tangle в Signal Docs. Также планируется улучшать стабильность конвертации и просмотра файлов и реализовать привязку замечаний к элементам в Tangl.

Кроме того, Signal ведет разработку плагина, который обеспечит публикацию моделей из Revit, сразу конвертируя их в нужный для Tangl формат. Это позволит пользователям просматривать помимо IFC еще и RVT-формат в системе Signal Docs через Tangl-вьювер.

«В последние годы одной из заметных проблем для тех компаний, которые перешли на BIM, стала интеграция отечественных решений друг с другом. Ведь раньше многие разработчики делали ставку на интеграцию с глобальными платформами, которые сейчас стали недоступны. «Тангл» уделяет решению этой проблемы много внимания: мы планомерно наращиваем число партнеров, обеспечивая интеграцию нашей платформы с решениями ведущих российских вендоров. И мы рады, что смогли сделать еще один шаг в этом направлении», – сказал Андрей Белькевич, генеральный директор компании «Тангл».

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Компания «Тангл» – российский разработчик программного обеспечения. Штаб-квартира организации находится в Екатеринбурге. Компания является участником Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт». Компания с 2020 г. развивает собственную облачную систему для работы с BIM-данными. Платформа Tangl входит в реестр отечественного ПО.

Signal — российская ИТ‑компания, специализирующаяся на разработке решений для цифровой трансформации строительной отрасли.