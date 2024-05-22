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«АМТ-ГРУП» и ФЛАТ провели тестирование телефонов Flat-Phone на совместимость с системой унифицированных коммуникаций Cisco

«АМТ-ГРУП» и ФЛАТ завершили тестовые испытания оконечного оборудования российского производства в системах унифицированных коммуникаций Cisco. Итогом проведенных работ стало подтверждение возможности для крупных предприятий и компаний уже сейчас приступить к поэтапному переводу своих систем связи на отечественные решения. Об этом CNews сообщили представители «АМТ-ГРУП».

Инсталлированная база систем унифицированных коммуникаций многих компаний до сих пор функционирует на базе продукции Cisco. Отсутствие поддержки производителя и невозможность обновления систем приводит к необходимости перехода на продукцию отечественных производителей в ближайшей перспективе. В случае небольших компаний с числом пользователей в несколько десятков переход возможно осуществить одномоментно. К сожалению, для компаний масштаба региона или даже страны такой подход неприемлем как по организационным, так и по технологическим причинам. Одним из вариантов решения проблемы может являться поэтапная миграция, первым шагом которой является замена использующегося импортного оконечного оборудования таких систем (в частности ip-телефонов) на совместимое отечественное с сохранением ядра системы.

Для решения этой задачи специалисты «АМТ-ГРУП» провели многостороннее тестирование телефонной линейки Flat-Phone, выпускаемой производственным подразделением «ФЛАТ-ПРО», на совместимость с системой унифицированных коммуникаций Cisco. Оборудование ФЛАТ включено в реестр телекоммуникационного оборудования российского происхождения (ТОРП).

В тестировании участвовали телефоны моделей Flat-Phone C10 RU (стационарный IP-телефон для обычных сотрудников) и Flat-Phone B10 RU (современный IP-телефон, позиционирующийся для продвинутых пользователей).

Тестирование проводилось по методике, подготовленной профильными инженерами «АМТ-ГРУП» и ФЛАТ, имеющими многолетний опыт внедрения и эксплуатации современных систем унифицированных коммуникаций у различных заказчиков. В программу тестирования вошли следующие проверки: регистрация телефонов в системе Cisco; базовые вызовы (как между телефонами ФЛАТ, так и между телефонами Cisco) с индикацией номеров и имен вызывающего и вызываемого абонентов; дополнительные сервисы (установка на удержание, перевод и переадресация вызова); клавиши быстрого набора.

Телефоны успешно прошли все базовые проверки и тестирование подтвердило возможность их использования с телекоммуникационными решениями Cisco.

Уникальностью проведенного тестирования стало протоколирование выявленных в процессе недостатков или фактов несовместимости при работе специфических сервисов Cisco, их анализ, определение причины и возможных методов исправления, которые затем были переданы российскому разработчику для оперативного внесения исправлений в ПО устройств.

«Благодаря наличию в портфеле компании отечественной продукции ФЛАТ мы можем обеспечить современными средствами корпоративных коммуникаций как новых, так и существующих заказчиков, вынужденных все еще эксплуатировать внедренные ранее решения Cisco», — сказал директор Департамента коммуникационных решений «АМТ-ГРУП» Алексей Жирнов.

«Предоставление заказчикам возможности постепенной миграции с унаследованных решений унифицированных коммуникаций ушедших с российского рынка иностранных производителей на отечественные является существенным конкурентным преимуществом нашей продукции», — сказала Мария Бобцова, директор по развитию бизнеса «ФЛАТ-ПРО».

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