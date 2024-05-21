«Техзор» и «Юникорн» реализовали совместное решение по устранению нарушений в рамках гарантийных обязательств застройщика

Два пермских проекта в сфере цифровизации недвижимости объединили свои усилия и создали совместный сервис. Теперь сообщить о дефектах в квартире, будь то сбой в работе батареи, трещины стен или потолков, можно без оформления тонны бумажных заявлений. Новый функционал позволит контролировать сроки и качество выполнения работ по недостаткам, выявленным на этапе эксплуатации зданий в гарантийный срок. Об этом CNews сообщили представители Ujin.

ИТ-компании «Юникорн» и «Техзор» разработали и протестировали сценарии отработки обращений, поступающих от жителей по гарантийным обязательствам застройщиков. Автоматизация процесса контроля качества строительства после ввода объекта в эксплуатацию стала возможна благодаря трансляции недостатков, поданных в приложении для жителей Ujin, в систему «Техзор». В результате доработки был реализован обмен данными и статусами по гарантийным обращениям между двумя системами, позволяющий жителям в любой удобный момент отправлять заявку на гарантийный ремонт квартиры, а застройщикам – получить необходимую информацию по каждому обращению и оперативно помочь в решении проблемы жителя.

Используя мобильное приложение Ujin, жители многоквартирных домов могут не только оформить и отправить обращение застройщику на устранение дефектов, но и контролировать его статусы и сроки выполнения. Управляющая организация, обслуживающая дом, также может перенаправить заявку от жителя, поступившую в ее адрес, застройщику, если случай является гарантийным, оформляя это обращение в личном кабинете Ujin.

Решение в ближайшее время начнет пилотироваться на объектах ГК Nova в Перми. В ближайшее время будет доработан функционал, который позволит создать обращение по любым элементам здания, например, местами общего пользования или кладовкам.

Потенциал совместной интеграции в том, что она значительно оптимизирует процесс взаимодействия между застройщиком, сотрудниками управляющей организации, эксплуатирующих здание компаний и резидентами жилой и коммерческой недвижимости. Решение существенно упрощает работу ответственных лиц, делает прозрачным процесс устранения нарушений. Наличие целостного цифрового решения позволяет сократить время реагирования на заявки жителей в два раза. Оперативная обработка заявок в конечном итоге положительно сказывается на лояльности клиентов и повышает качество работы сотрудников. Помимо этого, внедрение автоматизации с гарантийными заявками снижает издержки застройщика.

«И «Техзор», и «Юджин» являются лидерами отрасли, каждый в своем направлении. Интеграция усилит оба решения еще больше. У нас очень много общих клиентов которым эта интеграция позволит улучшить качество сервиса, а пользователям получить еще больше комфорта», – сказал генеральный директор ГК «Техзор» Андрей Бородкин.

В планах компаний – дальнейшее развитие совместных решений по цифровизации на различных этапах строительства объектов.

«Кооперация «Техзор» и Ujin – не просто еще одна интеграция, а большой совместный продукт. Его реализация позволяет сделать цифровизацию объектов строительства бесшовной – от этапа проектирования до приемки-передачи и эксплуатации. Для жителей это дополнительный удобный и современный сервис, который помогает экономить время и решать вопросы при помощи мобильного телефона. Мы знаем, что многие наши заказчики ждали реализацию совместного решения с «Техзором», и уверены, что этот комплексный продукт сейчас будет востребован как в текущих, так и в планируемых проектах», – отметила директор ООО «Юникорн» Светлана Перминова.

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«Техзор» – облачное решение для автоматизации строительного контроля на протяжении всего цикла строительства. Система позволяет фиксировать нарушения, выявлять недостатки в рамках приемки/передачи помещений.

ООО «Юникорн» является разработчиком открытой интеграционной платформы для умных зданий Ujin OS, которая позволяет системно создавать единую цифровую среду и может быть подключена на объектах любого класса, а также интегрироваться с любыми инженерными и информационными системами. Платформа Ujin вошла в перечень особо значимых проектов в сфере строительства и ЖКХ, утвержденный Минцифры России, и получила грант от Российского фонда развития информационных технологий.