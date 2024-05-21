Совместная работа для крупного бизнеса: «Битрикс24» представил «Орион»

«Битрикс24» выпустил обновление «Орион». Система пополнилась шестью новыми продуктами: от возможности кастомизации главной страницы под нужды бизнеса до игровых механик и улучшенной версии ИИ-ассистента. Обновления доступны в десктопной и мобильной версии. Об этом CNews сообщили представители «Битрикс24».

Один из флагманов обновления — раздел «Потоки»

Раздел «Потоки» поможет выявить ошибки и устранить узкие места еще до появления проблем. Типовые задачи сгруппированы по подразделениям (например, бухгалтерия или юридический отдел), пропускная способность каждого потока обозначена цветом — зеленым или красным. Сразу понятно не только где завис процесс, но и на ком.

Задачи потока распределяются автоматически в порядке очереди либо вручную администратором потока, а если отдел перегружен, его руководитель получит оповещение об этом.

Новый мессенджер и «Битрикс24 Синк»

Мессенджер повышает безопасность корпоративных переписок и защищает информацию от утечек за пределы системы. Подходит для самого крупного бизнеса до 1 млн человек.

Когда сотрудник увольняется, он автоматически теряет доступ ко всем рабочим чатам.

«Битрикс24 Синк» — это видеозвонки, которые не требуют создания отдельных ссылок и позволяют вести все рабочие коммуникации внутри единой платформы, не переключаясь между инструментами. Одновременно в звонке может участвовать до 100 человек. При этом пропустить или проигнорировать его невозможно, так как это реальный звонок.

Новый формат коммуникаций в компании — «Каналы»

Новый раздел внутри мессенджера позволит разделить общение и новости компании. Они отделены от обычных чатов, а обсуждения в них ведутся в тредах.

Каналы связаны со структурой компании. Можно создать канал, на который будут подписаны все сотрудники нужного отдела. Каналы могут быть и тематическими — о хобби или совместных мероприятиях.

Новый сотрудник автоматический попадает в нужные каналы, а уволившийся — автоматически удаляется.

Роли CoPilot Pro: консультации от ИИ-эксперта

Теперь в CoPilot Pro можно назначить одну из 30 ролей: использовать как консультанта, так и делегировать ему задачи. Например, нейросеть может выступить маркетологом или директором по продажам. Кроме того, ИИ-ассистента можно добавить в чаты с коллегами для проведения мозговых штурмов и генерации идей. Помимо рабочих задач, CoPilot можно использовать и в развлекательном формате —например, в роли таролога.

Игровая механика «Чекин на работе»

«Чекин на работе» — игра для сотрудников, которая помогает команде скоординироваться и войти в рабочий режим. Вне зависимости от локации, в начале дня сотрудник отправляет в чат свое селфи и получить лайки от коллег. При желании геопозицию можно отключить. Коллетик заряжается позитивом, а бизнес получает инструмент для контроля рабочего расписания.

Цифровое рабочее место под задачи каждого подразделения

Цифровое рабочее место — это пространство, настроенное под задачи отдела. В его основе — смарт-процессы, которые автоматизируют работу, делают ее проще и прозрачнее. Смарт-процессы представлены в виде карточек, которые можно двигать по канбан-доске.

Поля в карточке можно менять. Есть таймлайны и печатные формы документов. Подход позволяет удобно масштабировать отдел и контролировать эффективность его работы.

Примеры цифровых рабочих мест - цифровизация HR-департамента, автоматизация процессов по выплавке стали, возврат просроченного товара в сети гипермаркетов, контроль целостности трубопровода.

Конструктор главной страницы «Битрикс24 Вайб»

«Вайб» позволит бизнесу настроить главную страницу индивидуально под процессы компании и получить быстрый доступ к нужным виджетам.

«МультиДело» в СRM «Битрикс24»

Обновленный раздел «Дела» в «Битрикс24» также изменил формат на конструктор. В нем сотрудник может установить дедлайн, время напоминания, ответственного, прикреплять файлы и отмечать дела цветами.

Написать в WhatsApp из «Битрикс24»

«Битрикс24» официально подключил WhatsApp: теперь можно написать клиенту первым, используя один из 30 существующих шаблонов или создав свой.

КЭДО с интеграцией «Госключа»

Интеграция «КЭДО+Госключ» позволит подписывать документацию усиленной электронной подписью внутри рабочего пространства «Битрикс24» без доплат. Подписанные документы хранятся внутри платформы, надежно защищая компанию от утечек и обеспечивая сотрудникам быстрый и удобный поиск нужных файлов.

Ролевые модели «BI Конструкторе» и новые отчеты

В «BI Конструкторе» появилась ролевая модель прав. Просматривать, редактировать, удалять и экспортировать данные теперь могут только те сотрудники, у которых есть доступ.

Также компании могут выгрузить новые виды отчетности: ABC-анализ клиентов; удержание и отток клиентов; аналитика лидогенерации; основные показатели бизнеса; комплексная аналитика сделок.