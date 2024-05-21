Powercom выпустила новую линейку стабилизаторов напряжения

Компания Powercom представила российскому рынку новую линейку релейных стабилизаторов напряжения: пять новых моделей – WM-500VA, WM-1000VA, WM-2000VA, WM-3000VA, WM-5000VA в соответствующих названиям мощностях.

Это однофазные релейные устройства, предназначенные для питания бытовых электроприборов стабильным напряжением в рамках ГОСТа (230В). Модели стабилизаторов серии WM имеют 7 ступеней регулировки, что позволяет им эффективно регулировать входное напряжение в сторону повышения (режим boost) или понижения (режим buck). Поддерживают расширенный диапазон входного напряжения (~105 – 285 ± 3% В), что гарантирует бесперебойное электроснабжение подключенной техники даже в условиях критического состояния сети. Все модели оснащены встроенной тепловой защитой автотрансформатора.

Клеммные подключения питания и нагрузки предусмотрены только в модели WM-500VA. Остальные модели оборудованы стандартными евророзетками CEE7/4 (EU) с надежной фиксацией вилок любых типов – WM-500VA и WM-1000VA (по одной розетке), WM-2000VA (две розетки), WM-3000VA (три розетки).

В электронной схеме стабилизаторов установлен микропроцессор, который помог наделить устройства некоторыми полезными функциями, такими как: повышенная точность стабилизации выходного напряжения, отображение текущего значения входного/выходного напряжения на LED-дисплее лицевой панели, светодиодная индикация режимов работы стабилизатора, функция «Пауза» с регулируемой задержкой подачи электропитания (в течение 6 или 180 с) при его возобновлении, защита от повышенного/пониженного напряжения в сети, защита от ВЧ и импульсных помех, защита стабилизатора от перегрузки и короткого замыкания.

Стабилизаторы напряжения Powercom серии WM имеют оригинальный современный дизайн и выполнены в прочном металлическом корпусе (толщиной всего 7,2 см и 8 см) с возможностью настенного монтажа.

Официальная гарантия производителя – 24 месяца. Срок службы – 5 лет.