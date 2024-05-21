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MANGO OFFICE добавила GPT в Речевую аналитику

Разработчики избавят руководителей от «головной боли» с подбором ключевых слов при анализе диалогов с покупателями.

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Топ-менеджеры крупных компаний тратят много сил и времени на выполнение KPI. Нейросети помогут и заберут на себя утомительную рутину:

  • Руководителю колл-центра необходимо лично проверять качество работы каждого оператора
  • Директору по продажам важно знать, что ещё готов купить клиент во время разговора с сотрудником
  • Директору по маркетингу нужно правильно оценить реакцию покупателей после масштабной рекламной акции

В 2024 году руководителям поможет самая технологичная версия Речевой аналитики. С встроенным GPT.

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Как работает новинка

Речевая аналитика раньше работала так. Сотруднику надо было придумать и ввести все ключевые слова для поиска голосовых звонков с клиентами по нужной теме. Это было сложно. Человек тратил время и энергию.

Теперь GPT сама сделает эту работу. Менеджер вводит в Речевую аналитику одно слово — ИИ сразу подбирает синонимы.

Введите запрос «обувь». Нейросеть сразу выдаст синонимы – «кроссовки», «кеды», «бутсы», «туфли», «ботинки». И покажет все голосовые звонки с покупателями на эти темы. А ещё — сформирует отчёт с подробной статистикой.

Руководители компаний получили прокачанный инструмент для:

  1. быстрого и глубокого анализа потребительского поведения своих клиентов
  2. контроля качества работы линейных сотрудников

GPT в Речевой аналитике – это начало внедрения больших языковых моделей в экосистему продуктов MANGO OFFICE.

В 2024 и 2025 годах разработчики обещают регулярно добавлять новые ИИ-сценарии.

Речевая аналитика с GPT поможет топ-менеджерам:

  • Директор по маркетингу сможет на 19% увеличить конверсию продаж
  • Руководитель отдела продаж сможет на 30% увеличить средний чек
  • Руководитель колл-центра сэкономит до 70% личного рабочего времени
erid:LjN8KNsKcРекламодатель: ООО «Манго Телеком»ИНН/ОГРН: 7709501144/1037739829027Сайт: https://www.mango-office.ru/

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