MANGO OFFICE добавила GPT в Речевую аналитику
Разработчики избавят руководителей от «головной боли» с подбором ключевых слов при анализе диалогов с покупателями.
Топ-менеджеры крупных компаний тратят много сил и времени на выполнение KPI. Нейросети помогут и заберут на себя утомительную рутину:
- Руководителю колл-центра необходимо лично проверять качество работы каждого оператора
- Директору по продажам важно знать, что ещё готов купить клиент во время разговора с сотрудником
- Директору по маркетингу нужно правильно оценить реакцию покупателей после масштабной рекламной акции
В 2024 году руководителям поможет самая технологичная версия Речевой аналитики. С встроенным GPT.
Как работает новинка
Речевая аналитика раньше работала так. Сотруднику надо было придумать и ввести все ключевые слова для поиска голосовых звонков с клиентами по нужной теме. Это было сложно. Человек тратил время и энергию.
Теперь GPT сама сделает эту работу. Менеджер вводит в Речевую аналитику одно слово — ИИ сразу подбирает синонимы.
Введите запрос «обувь». Нейросеть сразу выдаст синонимы – «кроссовки», «кеды», «бутсы», «туфли», «ботинки». И покажет все голосовые звонки с покупателями на эти темы. А ещё — сформирует отчёт с подробной статистикой.
Руководители компаний получили прокачанный инструмент для:
- быстрого и глубокого анализа потребительского поведения своих клиентов
- контроля качества работы линейных сотрудников
GPT в Речевой аналитике – это начало внедрения больших языковых моделей в экосистему продуктов MANGO OFFICE.
В 2024 и 2025 годах разработчики обещают регулярно добавлять новые ИИ-сценарии.
Речевая аналитика с GPT поможет топ-менеджерам:
- Директор по маркетингу сможет на 19% увеличить конверсию продаж
- Руководитель отдела продаж сможет на 30% увеличить средний чек
- Руководитель колл-центра сэкономит до 70% личного рабочего времени