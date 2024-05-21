«K2 Кибербезопасность» протестировала NGFW от Positive Technologies

«K2 Кибербезопасность» провела комплексное тестирование ранней версии межсетевого экрана нового поколения (NGFW) от Positive Technologies. PT NGFW призван решить проблему рынка сетевой безопасности, который по-прежнему во многом остается «импортозависимым». Главные заявленные характеристики: обработка больших объемов трафика в режиме реального времени без замедления работы сети, а также простое централизованное управление и журналирование для 10 тыс. подключенных устройств. Об этом CNews сообщили представители «K2 Кибербезопасность».

«K2 Кибербезопасность» проверила более 10 сценариев работы PT NGFW. В частности, как он справляется с применением конфигураций без разрыва текущих сессий и работает в режиме автоматического предотвращения сетевых атак.

По итогам сравнения эксперты «K2 Кибербезопасность» выделили главные преимущества решения: высокая пропускная способность, соответствующая заявленной производителем; виртуальные подсистемы (контексты). Они позволяют разделить устройство на несколько логических сущностей и строить сложную логику обработки трафика; сигнатуры IPS, разработанные экспертным центром безопасности PT Expert Security Center (PT ESC). Сигнатуры IPS глубоко встроены в конвейер обработки трафика, что позволяет проверять угрозы в шифрованном трафике после его расшифровки; запланированная интеграция PT NGFW с продуктами Positive Technologies, а именно: MaxPatrol SIEM, PT Sandbox, PT Network Attack Discovery и другими. Это позволит оперативно реагировать на инциденты и минимизировать их влияние на сеть и бизнес; удобный и продуманный интерфейс управления.

«Один из важнейших принципов нашей работы — проверка всех партнерских решений перед их интеграцией в наше портфолио продуктов и услуг по киберзащите клиентов. Тестирование показало, что в PT NGFW реализованы функции, заявленные производителем в дорожной карте разработки продукта, а команда продолжает развитие системы и его функциональных возможностей. Еще до официального релиза мы видим большой интерес наших заказчиков к PT NGFW. И даже принимаем первые предзаказы. Уже сейчас понятно, что у продукта большой потенциал и в будущем он будет способен заменить зарубежные аналоги», — сказал Андрей Заикин, директор по развитию бизнеса «К2 Кибербезопасность».

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«К2 Кибербезопасность» — бизнес-партнер по кибербезопасности с собственным Центром мониторинга событий и инцидентов ИБ (Security Operations Center, SOC). Компания помогает бизнесу обеспечить комплексную кибербезопасность — от проектирования систем информационной безопасности с нуля до разработки передовых концепций защиты с последующей реализацией и технической поддержкой решений, а также круглосуточным мониторингом событий и инцидентов ИБ.