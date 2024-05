Indeed AM совместим с операционной системой «Роса Хром»

Компании «Индид» и «Роса» подтвердили совместимость решения Indeed Access Manager (Indeed AM), реализующего технологию усиленной аутентификации, с операционной системой «Роса Хром».

Программный комплекс Indeed AM позволяет безопасно входить в операционную систему «Роса Хром» при локальном и удаленном доступе с помощью модуля Pluggable Authentication Module.

По результатам тестирования компании подписали сертификат совместимости. Документ подтверждает работоспособность программного обеспечения Indeed AM (модуль NPS Radius Extension) при удаленном подключении по протоколам SSH, RDP и при локальном входе в ОС «Роса Хром 12», а также корректность функционирования продукта совместно с этой системой в рамках указанных сценариев.

Для получения доступа к операционной системе пользователю необходимо пройти процедуру усиленной аутентификации. Решение Indeed AM обеспечивает как однофакторную, так и двухфакторную аутентификацию. В первом случае достаточно указать логин и одноразовый пароль, а во втором нужно сначала использовать логин и пароль доменной учетной записи, а затем ввести одноразовый пароль.

Технологическая интеграция операционной системы «Роса Хром» и Indeed AM обеспечивает поддержку следующих технологий аутентификации – с помощью программного генератора паролей по алгоритму TOTP и посредством push-уведомлений, которые приходят в мобильное приложение Indeed Key.

Инструкция по настройке механизма усиленной аутентификации для ОС «Роса Хром» приведена на сайте компании «Индид».

«Роса Хром» создана на базе собственного репозитория Rosa 2021.1, программных пакетов и приложений и собственной среде сборки. Операционная система предназначена для оснащения рабочих мест пользователей без специальных требований по информационной безопасности.

Включает «из коробки» полный набор приложений, позволяющий начать работу сразу после установки. Технологически совместима с другими сертифицированными решениями компании «Роса».

Программный комплекс Indeed AM внесен в реестр отечественного ПО и помогает организациям выполнять требования ГОСТ 57580.1-2017, которые касаются управления доступом и контроля над ним.