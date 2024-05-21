ИИ-помощник по подбору массового персонала CraftTalk обеспечивает бесшовную интеграцию «Авито» и Telegram

CraftTalk, создатель российской ИИ-платформы для цифровых каналов коммуникации, участник фонда «Сколково», расширил возможности своей HR-систем для массового рекрутинга. Теперь многофункциональный ИИ-помощник HR-службы с технологией GPT, заточенный под автоматизацию рутинных операций при найме «синих воротничков», обеспечивает бесшовную интеграцию сервиса «Авито» и Telegram.

«Клиенты HR-платформы CraftTalk для найма массового персонала обозначили нашей команде потребность в автоматическом переводе потенциальных кандидатов с платформы «Авито» в корпоративный чат-бот на базе мессенджера «Телеграм», который позволяет работодателю реализовывать сложные сценарии работы с кандидатом. Мы рады объявить, что этот запрос от профессионалов рынка рекрутинга был нами реализован в полном объеме. Подчеркну, что это первая подобная интеграция на рынке HR-ассистентов», – сказал Михаил Сбитинков, технический директор CraftTalk.

Благодаря прямой интеграции отпадает необходимость задействовать промежуточную переброску кандидата в мессенджер WhatsApp. Таким образом, работодатель при автоматическом переходе из «Авито» в Telegram получает быстрый контакт с кандидатом с сохранением всей ранее полученной информации о нем из «Авито». Чат-бот работодателя может сразу приступить к нужной коммуникации по наиболее подходящему сценарию, например, первичному тестированию или ответам на рутинные вопросы по вакансии. ИИ-помощник CraftTalk сможет поделиться с кандидатом инфографикой в виде картинки или другим информационным файлом, обработать документы от соискателя и довести его до финального собеседования со специалистом. Коммуникация в Telegram позволяет HR-службам более детально и комплексно отрабатывать задачи по массовому найму персонала, где рекрутерам приходится на ежедневной основе отсматривать и проводить собеседования по огромному количеству резюме, чтобы закрыть текучку персонала.

Именно для решения задач найма и сопровождения массового персонала заточена HR-платформа CraftTalk со встроенным ИИ-ассистентом и функциями технологии GPT.

ИИ-ассистент от CraftTalk закрывает такие задачи как: создание базы резюме по нужным критериям из открытых источников (например, заполнит анкету кандидата при его отклике на объявление о вакансии на сайте вакансий (HH.ru, Superjob.ru, «Авито.работа» и пр.); отсев резюме из базы по нужным критериям; коммуникация с выбранными потенциальными сотрудниками через удобные компании каналы: мессенджеры (WhatsApp, Telegram, Viber) или социальные сети (VK). Сразу узнает актуальна ли для каждого из них вакансия и проведет первичное анкетирование; предоставление кандидату исчерпывающую информацию по вакансии и ответ на наиболее часто встречающиеся вопросы; проведение первичного тестирования сотрудника; в последствии – выполнение задач по онбордингу и адаптации, обучению и проверке знаний; выполнение задач exit-интервью и многое другое.

В решение встроены функции GPT-ассистента, когда программа не просто ищет ответ на запрос кандидата по базе знаний компании, но и способна самостоятельно генерировать контекстные ответы для кандидата, а также подсказывать корректные формулировки сотруднику кадровой службы под конкретный запрос или варианты вежливого ответа в случае, если кандидат не подошел. CraftTalk GPT работает не в открытом пространстве. Генеративный искусственный интеллект обучается на данных из контура компании и не выходит из него. Такая модель позволяет полноценно использовать информацию компании и не волноваться за ее сохранность.

Согласно статистике CraftTalk, HR-ассистент экономит до 70% времени HR-специалиста при первичной работе с вакансиями массовых специальностей. Такой эффект достигается за счет выполнения рутинных операций по коммуникации с соискателями.

Значительное снижение загрузки HR-служб заметно на этапах онбординга и обучения, а также ведения текущей коммуникации по таким вопросам как: предоставление справок, обработка вопросов по текущим отпускам и другому обязательному информированию сотрудников.