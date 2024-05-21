Холдинг Т1 организовал производство агродронов для сельского хозяйства

Холдинг Т1 организовал серийное производство агродронов собственной разработки «Рубин А50» для выполнения задач в сфере сельского хозяйства с учетом действующего законодательства. Об этом CNews сообщили представители Т1.

«Рубин А50» предназначен для внесения средств защиты растений (СЗР) по технологии ультрамалообъемного опрыскивания. Он может поднимать грузы до 50 кг, оснащен быстросъемным баком для раствора, роторными распылителями, способными выпускать до семи литров СЗР в минуту, с шириной захвата 12 метров. Продуктивность обработки территорий при этом составит до 15 гектаров в час. Агродрон выполнен по мультироторной схеме и может непрерывно находиться в воздухе до 15 минут, опускаться на необходимую высоту, радиус полета при этом будет достигать 2,5 км. «Рубин А50» оснащен сенсорной системой обнаружения препятствий для предотвращения столкновений, что позволяет выполнять маневры облета, а внутренняя система управления – следовать заранее заложенным маршрутом.

«Рубин А50» поможет автоматизировать часть сельскохозяйственных работ, эффективно вносить химические средства и оперативно обрабатывать очаги заражения поля от нашествия насекомых, при этом не оставляет технологической колеи и может работать на полях, засеянных высокими культурами.

Т1 также предлагает комплекс «АГРО-БАС» на базе «Рубин А50», дополненный прицепом для перевозки двух агродронов с растворным узлом, генераторов для зарядки АКБ, RTK-станции и метеостанции. Комплекс идет в стандартной или расширенной комплектации.

«Укрепление АПК — одна из стратегических целей социально-экономической политики в нашей стране, и использование агродронов позволит существенно повысить производительность и управляемость сельскохозяйственных процессов. Беспилотные воздушные судна легко справляются с проблемным рельефом и могут оперативно обрабатывать поля, не травмируя посевы. Камеры беспилотников позволяют получать и анализировать информацию о росте растений, выявлять признаки болезней и недостаток влаги или микроэлементов. Использование «Рубин А50» поможет предприятиям АПК и облегчить работу сотрудников и снизить издержки на защиту угодий, горюче-смазочные материалы», — сказал Константин Шадрин, директор Центра компетенций аэрокосмических технологий холдинга Т1.

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Т1 — многопрофильный холдинг, является партнером ключевых производителей и разработчиков в сфере информационных технологий. Компании холдинга начинают историю с 1992 г. В штате — 23 тыс. сотрудников. В 2023 г. выручка холдинга составила 222,9 млрд руб. с НДС. Т1 предоставляет полный спектр ИТ-услуг для реализации высокотехнологичных проектов с учетом отраслевой специфики заказчиков. В состав холдинга входят бизнес-направления «Иннотех» («Т1 Иннотех», «Мультикарта»), «Искусственный интеллект» (Т1 ИИ), «Сервионика» («Т1 Сервионика»), «Интеграция» («Т1 Интеграция», «Т1 Облако»), «Радиоэлектроника» и вендор НОТА от Т1. Они обладают профессиональной экспертизой в области разработки ПО, системной интеграции, Big Data и машинного обучения, облачных сервисов, информационной безопасности, консалтинга, сервисной поддержки и аутсорсинга, процессинга, дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Компетенции холдинга позволяют проектировать и реализовывать комплексные проекты в области цифровой трансформации для заказчиков любой отрасли, уровня развития инфраструктуры и масштаба. Также у холдинга есть собственный образовательный сервис для подготовки квалифицированных ИТ-кадров – «Т1 Цифровая Академия». Среди заказчиков Т1 — государственные структуры и крупнейшие компании ключевых отраслей экономики: операторы связи, финансовые организации, промышленные, топливно-энергетические, транспортные и торговые предприятия.