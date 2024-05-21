Группа ЦРТ разработала универсальную платформу голосового ввода для крупного бизнеса

Группа компаний ЦРТ, российский разработчик речевых технологий и технологический эксперт в области искусственного интеллекта, разработала Voice2X — универсальную платформу, которая является фундаментом для интеграции голосового ввода в любые бизнес-процессы крупного бизнеса и может быть адаптирована под различные отрасли. На основе платформы, впервые на рынке, создан продукт для голосового ввода в промышленности. Первая демонстрация решения состоялась на конференции ЦИПР-2024 в Нижнем Новгороде.

Платформа Voice2X — полностью российская разработка. Созданные на ее основе решения позволяют преобразовать устную речь в текст, в режиме реального времени заполнять любые документы, а экспертиза ЦРТ позволяет в короткие сроки адаптировать решение под потребности клиентов из самых разных индустрий.

На основе Voice2X создано решение для голосового ввода в промышленности. С его внедрением компании могут получить инструмент для заполнения голосом сложных форм, других структурированных документов, что кардинально упрощает дальнейшую работу с данными. Среди ключевых характеристик — возможность встраивания в бизнес-процессы компании, готовый интерфейс с проработанной логикой, кроссплатформенность — поддержка работы на большинстве российских операционных систем, автономная работа распознавания голоса — для работы не требуется интернет, мобильность — решение может использоваться на планшетах. Кроме того, решение доступно on-premise — в защищенном контуре клиента.

Дмитрий Дырмовский, генеральный директор группы компаний ЦРТ, сказал: «По результатам международных конкурсов российские речевые технологии демонстрировали высокие результаты, в том числе — в сложной акустической обстановке, именно они вошли в состав нового решения — голосового ввода для промышленности, где так важно обеспечить работу в шумах. Пилотные проекты на промышленных предприятиях страны демонстрируют, что решение может увеличить скорость выполнения типовых операций в два раза. Голосовой ввод — драйвер развития больших языковых моделей и один из ключевых интерфейсов взаимодействия, поэтому мы стремимся использовать свои технологии, AI-решения и экспертизу для масштабирования голосового ввода на все новые индустрии».

Промышленные предприятия имеют сложности с оперативным ведением карт и журналов в условиях критичных температур, пыли, занятости рук. В результате ручного заполнения документов возникают простои, замедляется отражение актуальной информации в корпоративных системах, блокируется возможность быстрого принятия управленческих решений. Плафторма Voice2Х позволяет осуществить переход на цифровые безбумажные процессы, повысить качество информации — избегать ошибок и потери информации, получать данные сразу в цифровом формате.

Сотруднику достаточно надеть гарнитуру и озвучить результаты осмотра голосом. Система преобразует голос в текст и обеспечит заполненный документ. Аналогично может применяться для составления отчетов о происшествиях, аудита, инспекционных мероприятий и инвентаризации. Продукт поддерживает голосовое управление, то есть с системой можно «общаться» на естественном языке: давать команду открыть соответствующую вкладку или форму, а при заполнении документов система верифицирует введенную информацию и может дать сигнал, если введенные параметры отклоняются от норм. Кроме того, в новое решение заложена возможность интеграции с любыми информационными системами компании. По результатам пилотных проектов, голосовой ввод в промышленности сокращает количество ошибок в заполняемых документах, обеспечивает полноту и достоверность данных, существенно увеличивает производительность труда.