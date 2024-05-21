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ГК «Аквариус» покажет новые устройства

Группа компаний «Аквариус» представит новую модель ноутбука Aquarius Cmp NE355, устройства нового телекоммуникационного направления, а также флагманские серверы и системы хранения данных в мае 2024 г. в Нижнем Новогороде. Об этом CNews сообщили представители ГК «Аквариус».

Будет представлен ряд ключевых устройств, среди которых – новый реестровый ноутбук Aquarius Cmp NE355 с экраном 15.6", совместимый со всеми основными отечественными операционными системами: Astra Linux, Альт, РЕД ОС, РОСА Linux. Ноутбук был разработан в собственном Центре разработок и произведен в рамках кооперации на предприятиях группы: пайка системной платы произведена на производстве в Шуе, а сборка готовой продукции была выполнена в Твери. Благодаря производительному процессору Ryzen 5 6000 серии ноутбук позволяет эффективно работать со всеми популярными офисными приложениями. Для подключения периферийных устройств и передачи данных обладает всеми современными интерфейсами, в том числе и беспроводными. Модель может быть особенно востребована для оснащения большого количества рабочих мест.

Помимо ноутбука можно будет ознакомиться с устройствами нового телекоммуникационного направления компании: платформой доступа корпоративного класса с поддержкой PoE++ Aquarius AQ-N3000-48P4Y2Q и производительными коммутаторами доступа базового уровня Aquarius AQ-N2000-48T4X.

Серверное направление и системы хранения данных также будут доступны для знакомства, среди них: флагманский сервер на базе процессоров Xeon Scalable 3-го поколения для предприятий и центров обработки данных T50 D110AC и система хранения данных AQ FS440-А для критичных сервисов и приложений, подходящая под широкий спектр задач с высокими требованиями к производительности, для работы с базами данных и платформами виртуализации.

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Группа компаний «Аквариус» – российский разработчик и производитель компьютерной техники и ИТ-решений. В 2024 г. отмечает 35 лет со дня основания. Системообразующее предприятие радиоэлектронной промышленности. Имеет два современных производственных комплекса в городах Шуя (Ивановская область) и Тверь, мощность которых до конца 2025 г. составит 2,5 млн устройств в направлениях: клиентские устройства, серверы и системы хранения данных. Также предлагает эффективные решения в области виртуализации данных, корпоративной мобильности и информационной безопасности.

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