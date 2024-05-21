Elma и Novardis заключили технологическое партнерство в сфере автоматизации бизнес-процессов

Разработчик платформы для автоматизации бизнес-процессов Elma и системный интегратор Novardis начали сотрудничество в области внедрения и сопровождения продуктов линейки Elma365.

Новое партнерство дополнило портфель решений системного интегратора по направлениям: BPM и CRM.

Большое разнообразие системных решений Elma365 теперь станет еще более доступным благодаря сотрудничеству с Novardis. Консалтинговая компания Novardis специализируется на реализации проектов цифровизации и автоматизации бизнес-процессов, а также на разработке решений, соответствующих потребностям клиента, и обеспечивает их последующую поддержку. Поэтому партнерство и обмен широкой экспертизой надежного разработчика и ведущего интегратора помогут заказчикам сделать процесс внедрения отечественных программных продуктов более простым и доступным.

«Сотрудничество позволит объединить экспертизу со стороны Novardis как интегратора и нашу как разработчика BPM-платформы. Мы уже много лет помогаем компаниям проходить цифровую трансформацию и улучшать бизнес-процессы, а Novardis обладает многолетним опытом в области внедрения, сопровождения и технической поддержки различных ИТ-систем. Заказчики смогут внедрять решения, основанные на технологии Low-code, что поможет их бизнесу быть более адаптивным и гибким», — сказала Наталия Долженкова, исполнительный директор Elma.

«Мы рады объявить о нашем партнерстве с Elma, так как оно открывает новые возможности для развития бизнеса наших клиентов и позволяет нам расширить географию присутствия на рынке. Мы считаем, что экспертиза Novardis в области внедрения и развития решений класса CRM, способна стать одним из аргументов в пользу выбора цифровых продуктов нашего партнера Elma», — сказал Евгений Савин, директор департамента управления клиентским опытом Novardis.

Совместные усилия Elma и Novardis обеспечат клиентам доступ к передовым технологиям и опыту в области цифровой трансформации, открывая новые возможности для развития своего бизнеса.