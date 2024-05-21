Банки-партнеры Гарантийного фонда могут оформить поручительство для предпринимателей Подмосковья через региональный портал

На региональном портале появилась новая услуга для банков-партнеров Московского областного гарантийного фонда. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«В Московской области в электронный вид переведена еще одна услуга. Финансовые организации теперь могут подать заявку и оформить для своих клиентов поручительство фонда содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства в “цифре”. Такой способ подачи заявлений более удобен для компаний, поскольку освобождает время для выполнения других задач по развитию бизнеса», – сказала министр госуправления, ИТ и связи региона Надежда Куртяник.

Услуга «Предоставление поручительств Гарантийным фондом Московской области» предназначена для юридических лиц – банков и финансовых организаций, которые обслуживают самозанятых граждан, применяющих специальный налоговый режим. При этом банки-партнеры должны заключить с фондом соглашение о сотрудничестве по программе предоставления поручительств. К заявке следует приложить заявление от заемщика, которое он предоставил банку, копии выписок и справок из налоговой и ряд других документов.

Помимо перевода в электронный вид, к услуге подключили сервис автозаполнения полей. При заполнении онлайн-формы представитель вводит ИНН, а полное наименование финансовой организации, ОГРН и КПП будут заполнены автоматически.

Заявление рассмотрят в течение 26 рабочих дней. Если оно будет одобрено, то в личный кабинет на региональном портале будет направлено решение о предоставлении поручительства.