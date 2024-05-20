T1 Cloud ускоряет сложные вычисления и работу с ИИ с помощью сервиса на базе GPU NVIDIA H100

Провайдер T1 Cloud расширил портфель облачных сервисов на базе графических ускорителей c GPU и представил клиентам доступ к инновационным видеокартам NVIDIA H100. Это дает возможность вывести на новый уровень эффективности работу с машинным обучением и обучением нейросетей, анализ и обработку данных, высокоскоростные вычисления и др. Об этом CNews сообщили представители T1.

Благодаря запуску нового инфраструктурного сервиса в облаке T1 Cloud компании могут в девять раз быстрее проводить обучение и до 30 раз – инференс моделей ИИ по сравнению с предыдущими поколениями видеокарт. Это позволяет им сократить время на разработку и внедрение проектов на основе искусственного интеллекта, гибко масштабироваться и ускорять внедрение инноваций.

Облачные вычисления с GPU от T1 Cloud подходят для тренировки больших языковых моделей (LLM), моделей искусственного интеллекта, которые могут генерировать текст, переводить языки, отвечать на вопросы человеческим способом и применяться для предиктивной аналитики в различных областях. Так, клиенты из сферы розничной торговли смогут более точно прогнозировать сезонный спрос и продажи, финансовые организации и банки – ускорить оценку кредитных рисков, повысить эффективность обработки транзакций в реальном времени и обеспечить их безопасность, а промышленные предприятия – оптимизировать производственные процессы. Сервис можно также использовать для разработки беспилотных автомобилей, систем медицинской диагностики и других приложений на базе искусственного интеллекта.

Применение ускорителей GPU в облаке T1 Cloud позволяет сократить издержки на высокопроизводительные вычисления: аренда виртуальных машин вместо приобретения и обслуживания дорогостоящего оборудования делает применение графических ускорителей возможным как для крупного бизнеса, так и для небольших компаний. В зависимости от требований проекта клиент может оперативно увеличить количество необходимых вычислительных ресурсов. Сервис предоставляется по запросу в рамках модели подписки c гарантированным уровнем SLA и круглосуточной технической поддержкой от специалистов провайдера.

На текущий момент клиентам Т1Cloud доступны виртуальные машины с графическими ускорителями GPU на базе видеокарт NVIDIA A100 и NVIDIA H100 в конфигурациях вычислительных ресурсов от одой и до восьми карт на виртуальную машину, до 80 Гбайт памяти HBM3 и с пропускной способностью 2 Тбайта/с.

Облачные сервисы с графическими ускорителями GPU развернуты на базе надежной инфраструктуры T1 Cloud с учетом комплексного подхода к обеспечению безопасности и полного соответствия требованиям регулирующих органов. Аттестация провайдера в соответствии с 152 ФЗ, 187 ФЗ и ГОСТ Р 57580.1 по наивысшим уровням защиты дает возможность компаниям размещать и работать в облаке с персональными и другими чувствительными данными любой категории значимости.

«С каждым годом все больше компаний стремятся использовать возможности искусственного интеллекта в своих проектах, при этом машинное обучение и работа с нейросетями требуют мощных вычислительных ресурсов для создания сложных алгоритмов и ускорения запуска моделей ИИ. Применение GPU ускорителей в облаке T1 Cloud решает сразу несколько задач бизнеса: помогает эффективно работать с огромными массивами данных, быстрее их обрабатывать и выполнять множество вычислений одновременно, а также снижать капитальные затраты на ИТ-инфраструктуру. Одно из важных преимуществ облачных сервисов T1 Cloud для клиентов – возможность использовать инновационные графические ускорители NVIDIA H100, - на российском рынке такие предложения пока ограничены. Кроме этого, мы предлагаем широкий ряд конфигураций с GPU под разные запросы и потребности компаний», – сказал Андрей Никитин, директор по продуктам в T1 Cloud.

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T1 Cloud (Холдинг T1) – провайдер облачной инфраструктуры и сервисов. T1 Cloud предоставляет полный портфель востребованных облачных услуг по моделям IaaS, SaaS, DBaaS, PaaS, сетевые сервисы CDN и стек импортонезависимых решений на базе отечественных разработок, куда входят: операционные системы Linux, система резервного копирования данных, объектное S3 хранилище, облачный диск, платформа для корпоративных коммуникаций и многое другое. Т1 – многопрофильный холдинг, является партнером ключевых производителей и разработчиков в сфере информационных технологий. Компании холдинга начинают историю с 1992 г. В штате — 23 тыс. сотрудников. В 2023 г. выручка холдинга составила 222,9 млрд руб. с НДС. По версии аналитических агентств CNews Analytics, TAdviser и RAEX, Т1 входит в топ-3 крупнейших российских ИТ-компаний. Т1 предоставляет полный спектр ИТ-услуг для реализации высокотехнологичных проектов с учетом отраслевой специфики заказчиков. В состав холдинга входят компании «Т1 Интеграция», Т1 Cloud, «Сервионика», «МультиКарта», «Т1.Аэр»о, «Иннотех» и «Дататех», а также вендор НОТА и «Т1 Цифровая Академия». Они обладают профессиональной экспертизой в области системной интеграции, консалтинга, разработки ПО, сервисной поддержки и аутсорсинга, Big Data и машинного обучения, информационной безопасности, роботизации рутинных операций, процессной аналитики Process Mining, Интернета вещей. Компетенции холдинга позволяют разрабатывать концепцию, проектировать и реализовывать комплексные проекты в области цифровой трансформации для заказчиков любой отрасли, уровня развития инфраструктуры и масштаба. Среди заказчиков Т1 – государственные структуры и крупнейшие компании ключевых отраслей экономики: операторы связи, финансовые организации, промышленные, топливно-энергетические, транспортные и торговые предприятия.