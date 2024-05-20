Состоялся релиз гиперконвергентной платформы vStack 2.3

Российский разработчик vStack сообщил о выходе мажорной версии платформы виртуализации vStack HCP 2.3. Новые возможности, появившиеся в этой версии, ориентированы на потребности владельцев инфраструктур корпоративного уровня.

Новые функциональные возможности: объединение нескольких кластеров в единую систему управления: web-interface или API-endpoint; глобальные (межкластерные) объекты: виртуальные ЦОДы и виртуальные сети; аутентификация и авторизация пользователей из служб каталогов Active Directory и LDAP; аутентификация и авторизация пользователей из внешних identity-провайдеров, поддерживающих стандарт OpenID.

Объединение управляющих контуров и глобальных объектов кластеров позволяют распределять нагрузку на ресурсы инфраструктур более эффективно и равномерно.

Использование учётных записей из служб каталогов и identity-провайдеров упрощает административный контур эксплуатации инфраструктур. Кроме того, vStack HCP получила расширенную ролевую модель, позволяющую назначать пользователям не только роли, но и конкретные привилегии.

«В этом релизе мы реализовали функциональные возможности, привычные для владельцев инфраструктур корпоративного уровня», — сказал руководитель проекта vStack Евгений Гаврилов.

«Новые функциональные возможности, такие как объединение кластеров в единую систему управления, позволяют нам решать комплексные задачи клиентов с растущими потребностями в управлении инфраструктурой. Внедрение интеграции с Active Directory и OpenID делает vStack HCP ещё более удобной и гибкой в использовании. Мы уверены, что новая версия будет высоко оценена нашими пользователями», — сказал генеральный директор vStack Евгений Карпов.