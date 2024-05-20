Simetra разработала план транспортного развития для Чебоксарской агломерации

ГК Simetra по соглашению с проектным и аналитическим центром «Урбан Про» выполнила работы в области транспортного развития в рамках подготовки мастер-плана для Чебоксарской агломерации. Специалисты компании «Урбан Про» представили мастер-план развития территории до 2035 г., в который вошли аналитические материалы по развитию транспортной сети. Об этом CNews сообщили представители Simetra.

Работа над пространственным планом развития территории (мастер-планом) велась по заказу ДОМ.РФ и правительства Чебоксарской области. В задачи разработчиков входило определить приоритетные направления развития Чебоксарской агломерации, куда помимо города Чебоксары входят город-спутник Новочебоксарск, Чебоксарский, Мариинско-Посадский, Моргаушский и Цивильский районы, а также выделить ключевые проекты с участием государства и частных инвестиций для дальнейшего формирования и поддержки.

Для проработки транспортного раздела мастер-плана специалисты Simetra провели анализ расчетов транспортной ситуации градостроительного и социально-экономического развития территории. В результате были выявлены сдерживающие факторы для транспортной системы, среди которых стихийно образующиеся пешеходные переходы на дорогах с высокой интенсивностью движения, а также слабые транспортные связи между районами агломерации.

Эксперты предложили план для устранения недостатков и формирования оптимальной дорожной карты развития транспортной инфраструктуры. Так, в рамках реализации мастер-плана планируется решить проблему пробок на Марпосадском шоссе – главном связующем звене Чебоксарской агломерации. Специалисты Simetra предложили провести реконструкцию трассы с расширением ее до трех полос и выделением полосы для общественного транспорта, а также построить шоссе-дублер в Новочебоксарске. В комплексе эти меры позволят снизить уровень загрузки Марпосадского шоссе в 1,5 раза.

Помимо этого, в рамках реализации транспортного раздела мастер-плана планируется строительство Третьего транспортного полукольца от Вурнарского шоссе до Университетской улицы, а также запуск канатной дороги Чебоксары – Заволжье.

Наконец, Simetra сделала прогнозы развития для транспортной сети на период до 2035 г. – команда представила концептуальные предложения по развитию сети общественного транспорта, в том числе водного и рельсового, варианты формирования парковочного пространства, пешеходной и велосипедной инфраструктуры, а также грузового каркаса.

«Проделанная командой Simetra работа позволила нам сделать мастер-план Чебоксарской агломерации еще более детальным. Транспортная концепция развития территорий – это залог грамотного и эффективного развития городов. Заранее спланированная дорожная инфраструктура и маршруты общественного транспорта позволят избежать проблем с трафиком и создать более комфортную среду для людей, бизнеса и будущих инвестиций», – сказал Александр Холоднов, директор «Урбан Про».

«Все предложения Simetra направлены на повышение привлекательности общественного транспорта, а также создание комфортной и оптимальной транспортной сети внутри Чебоксарской агломерации. Сформированные аналитические материалы с прогнозами до 2035 г. позволят повысить уровень жизни граждан, улучшить ситуацию с безопасностью на дорогах, а также создать условия для эффективного развития транспортной инфраструктуры в целом», – отметил Сергей Блакитный, руководитель группы транспортного планирования Simetra.

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ГК Simetra (ООО «Симетра Групп») – центр компетенций в области моделирования транспортных потоков и транспортного планирования. Среди проектов компании – научно-исследовательские работы, выполненные с помощью математического моделирования транспортных и пешеходных потоков, создание комплексных схем организации дорожного движения (КСОДД) и схем организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом (КСОТ), прогнозы интенсивности движения для платных дорог.