Продажи агропилотов Cognitive Pilot в I квартале превысили показатели 2023 года

Компания Cognitive Pilot (дочернее предприятие «Сбера» и Cognitive Technologies) подвела промежуточные итоги продаж систем автопилотирования Cognitive Agro Pilot на основе искусственного интеллекта (ИИ) для тракторов за I квартал 2024 г. За этот период поставки ИИ-агропилотов превысили показатели всего прошлого года и составили 405 единиц, против 312 за весь 2023 г.

«Если сравнивать продажи I квартала с результатами за аналогичный период прошлого года, это более чем четырехкратный рост. Это доказывает реальное повышение интереса со стороны аграриев к нашей системе. Не секрет, что российские фермеры начинают доверять инновациям только после проверки их на практике. Так и наши агропилоты в прошлом году прошли настоящую проверку в «боевых» условиях, а теперь начался этап их масштабирования на большую часть парка техники», – сказал директор по продажам Cognitive Pilot Ярослав Синицын.

В компании отмечают, что такой результат был достигнут, в том числе и благодаря подписанию в январе 2024 г. дилерского договора с Петербургским тракторным заводом, согласно которому предприятие, помимо серийных заводских комплектаций новых тракторов «Кировец» автопилотами Cognitive Agro Pilot (в рамках сотрудничества с ПТЗ продукт носит название «Кировец – Агропилот»), также будет осуществлять продажи комплексов Cognitive Agro Pilot для работающих тракторов и комбайнов разных годов выпуска, марок и брендов через свою дилерскую сеть.

Из всех 405 систем 100 комплектов было установлено непосредственно на «Кировцы» на заводе ПТЗ, 52 комплекта были поставлены дилерам завода. Остальные 253 системы были установлены непосредственно специалистами Cognitive Pilot на тракторы различных производителей, уже находившихся в использовании в хозяйствах, которые приняли решение об их роботизации.

В 2023 г. умными тракторами с автопилотами Cognitive Pilot в России было обработано более 2,3 млн Га. Выгода от применения автопилота Cognitive Agro Pilot для одного трактора, по оценке экспертов ассоциации «ИнтерАгроТех», составила в среднем 2,6 млн руб. за счет повышения качества выполнения операций благодаря роботизированной обработке, точности выполнения операций, повышения производительности техники до 25%, экономии времени и топлива до 7%, повышения урожайности до 10%, а также экономии удобрений и семян до 20% и 40%, соответственно. Увеличение общей эффективности агрохозяйств от использования Cognitive Agro Pilot составляет, по данным экспертов, до 30 – 35%.

Cognitive Agro Pilot является промышленной системой, в которой реализованы возможности навигации на основе компьютерного зрения и GPS-сигнала, которые дополняют друг друга, обеспечивают устойчивость управления, высокую точность движения по заданной траектории (до 1 см.), безопасность, предупреждают столкновения и выезды за пределы поля, позволяют умным тракторам автоматически выполнять развороты а также существенно расширяют области применения системы.

Система автопилотирования для тракторов позволяет выполнять в автономном режиме практически все основные операции: обработку почвы, культивацию, сев, опрыскивание, внесение удобрений, уборку трав, уход за пропашными культурами и т.д.

Система Cognitive Agro Pilot позволяет автоматически передавать в мессенджеры владельцев тракторов отчеты о ходе работы техники с подтвержденными фото и видео данными и т.д. Благодаря возможности удаленного подключения, техподдержка Cognitive Pilot имеет возможность отрабатывать практически все вопросы клиентов онлайн.

Система окупается менее чем за один год работы.

Более 80% комплектующих Cognitive Agro Pilot – отечественные. Системы производятся на первой в России роботофабрике Cognitive Pilot в Томске.