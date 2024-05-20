Операционные системы «Альт» появились в экосистеме Softline Universe от ГК Softline

Операционные системы «Альт» от российской компании-разработчика «Базальт СПО» включены в Softline Universe от ГК Softline (ПАО «Софтлайн»), поставщика решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности. Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО».

В Softline Universe интегрированы операционные системы «Альт Рабочая станция», «Альт Рабочая станция К», «Альт Образование», «Альт Сервер», «Альт СП Рабочая станция» и «Альт СП Сервер». Решения входят в Реестр российского ПО.

ОС «Альт СП» со встроенными программными средствами защиты информации сертифицированы ФСТЭК России (№ сертификата 3866). Они подходят для объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ), государственных информационных систем (ГИС), работы с персональными данными.

В рамках включения ОС в Softline Universe специалисты группы компаний будут оказывать полный цикл интеграторских услуг: от консультаций и подбора платформы до ее технического сопровождения.

«Мы рады предложить заказчикам Softline Universe наши продукты, потому что уверены в их надежности. У нас собственная инфраструктура разработки, наши операционные системы — действительно российские. Пользователи ОС "Альт" регулярно получают обновления по безопасности, им доступна документация и техническая поддержка на русском языке», — сказала Евгения Крынина, коммерческий директор «Базальт СПО».

Softline Universe — это активно развивающаяся модель предоставления доступа к экосистеме прикладных интегрированных сервисов, вычислительным ресурсам и инфраструктуре по модели подписки. Она позволяет пользователям быстро настраивать и масштабировать свои приложения и услуги в зависимости от изменяющихся бизнес-требований, снижая таким образом затраты на ИТ. Все продукты, включаемые в Softline Universe, принадлежат к числу отечественных разработок и внесены в государственные реестры.

«Продукты, входящие в экосистему Softline Universe, помогают заказчикам решать практически любые цифровые задачи, стоящие перед компанией в условиях цифровизации и импортозамещения. Теперь продуктовый портфель дополнили операционные системы “Альт”. Они многофункциональны и безопасны, подходят как частным, так и государственным компаниям, что особенно актуально в текущих условиях. Мы рады развитию партнерских отношений и интеграции ОС в Softline Universe», — сказал Павел Кочнов, главный архитектор продукта Softline Universe ГК Softline.

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ПАО «Софтлайн» — более чем 30-летним опыт на ИТ-рынке, региональное присутствие в более чем 25 представительствах по всей России, в штате свыше 8,4 тыс. сотрудников, более половины из которых — инженеры и разработчики. В 2023 г. оборот ПАО «Софтлайн» превысил 91 млрд руб. Группа обеспечивает и ускоряет цифровую трансформацию бизнеса своих заказчиков, связывая около 100 тыс. конечных клиентов из различных отраслей экономики с более чем пятью тыс. лучших в своем классе ИТ-производителей. Группа нацелена на реализацию программы технологического суверенитета России, производство собственного аппаратного и программного обеспечения, развитие облачных сервисов, а также различных ИТ-услуг, включая услуги по кибербезопасности, заказной разработке и лизинговые услуги. ГК Softline является группой компаний, которая объединяет различные бизнес-вертикали в ключевых сегментах ИТ-рынка: «Софтлайн решения», AХОFT, «Девелоника», SL Soft (включает продукты Robin, Polymatica, «Цитрос», «Босс.Кадровые системы», «Преферентум», Robovoice, Soica), Группа «Борлас», Bell Integrator, Академия Softline, «Хабэко-Партнер» (ранее R.Partner), Softline ecommerce, Softline Digital и другие.

«Базальт СПО» («Альт Линукс» до 2015 г.) — разработчик линейки российских операционных систем «Альт» для рабочих станций, серверов и построения виртуальной инфраструктуры. ОС служат платформой для ИТ-инфраструктур любого масштаба и сложности; развитие платформы ведется более 20 лет. ОС «Альт» включены в Единый реестр российского ПО. Наличие собственной независимой инфраструктуры разработки обеспечивает развитие самостоятельных операционных систем, а не клонов (деривативов) зарубежных ОС. Компания «Базальт СПО» поддерживает международную команду разработчиков свободного программного обеспечения ALT Linux Team.