«Норникель» повысил точность смешивания концентратов на Надеждинском МЗ благодаря решению от Rubbles

Надеждинский металлургический завод имени Б. И. Колесникова ПАО «ГМК «Норильский никель» запустил в продуктивное использование цифровое решение от Rubbles, в реальном времени рассчитывающее оптимальные пропорции концентратов для смешивания, чтобы получать стабильный концентрат заданного качества. Это повысило точность работы операторов участка смешивания концентратов на 23%.

Надеждинский завод перерабатывает никель-пирротиновые и сгущённые никель-сульфидные концентраты Талнахской и Норильской обогатительных фабрик, а также техногенные концентраты переделов завода. Для получения итогового продукта регламентированного качества для переделов плавильного цеха, поступающие концентраты смешиваются в определенных пропорциях. Традиционно эти пропорции операторы подбирали вручную на основе данных о физико-химических характеристиках сырья и практического опыта. При этом на точность их работы значительно влияли такие человеческие факторы, как компетенции, загруженность и психоэмоциональное состояние. Поэтому предприятию потребовалось решение, которое, учитывая изменения в составе поступающего в цех обезвоживания и складирования концентратов сырья в реальном времени и прогнозируя итоги промежуточных технологических операций, способно рекомендовать операторам лучшие пропорции для получения продукта заданного качества.

«Наша система решает сложную комбинаторную задачу: как смешать имеющиеся концентраты для получения полуфабриката заданного качества, учитывая то, что физические и химические характеристики накопленного и поступающего в цех сырья отличаются. То есть в разное время на смешивание поступает сырье с разными показателями плотности и содержания никеля, железа, серы и других элементов. Для этого мы разработали сложный оптимизационный алгоритм. Система Rubbles в режиме реального времени обрабатывает показания измерительных систем цеха, а также предыдущих переделов, и выдает специалистам рекомендации по пропорциям для смешивания. Также она предупреждает о том, что нужно скорректировать пропорции, если поступили новые данные о составе концентрата или произошли изменения в технологическом процессе», – поясняет Антон Архипов, руководитель практики решений для горно-металлургической отрасли Rubbles.

«Опытно-промышленные испытания оптимизационного решения проводились в несколько заходов, каждый из которых был длительностью один месяц. Вместе с экспертами Rubbles мы добились того, что при его использовании во время испытаний точность «попадания» операторов в требуемое качество смешанного концентрата стала на 23% выше, чем в схожие по определенным критериям исторические периоды до внедрения системы, – рассказывает Роман Бельский, руководитель проектов «Вертикали инноваций» «Норильского никеля». – Мы достигли поставленных в этом проекте целей, признали его успешность и уже запланировали дальнейшее развитие совместно с представителями заказчика со стороны производства».

В ближайшее время Надеждинский металлургический завод намерен дооснастить цех новыми системами измерения и предусмотреть учет данных с этих систем в оптимизаторе для смешивания. Ожидается, что это приведет к еще большему росту точности технологического процесса.

«Необходимость внедрения системы, позволяющей реализовать массу идей, влияющих на улучшение результатов, безусловна. В дальнейшем развитии производства, привлечении современных технических решений и средств автоматизации идея оптимизации алгоритма шихтовок имеет значительный потенциал» – рассказывает Александр Волошин, начальник цеха обезвоживания и складирования концентратов Надеждинского металлургического завода.