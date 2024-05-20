НИИЭТ завершил испытания транзисторов для телевидения

Научно-исследовательский институт электронной техники (входит в группу «Элемент»), отечественный разработчик мощных СВЧ-транзисторов, в частности, специализируется на разработке и производстве транзисторов для передатчиков эфирного вещаний. Именно транзисторы НИИЭТ КТ9155, КТ9152, КТ9174 обеспечили надежность и качество государственной системы аналогового телевизионного эфирного вещания нашей страны в XX веке и начале XXI века. В настоящее время институт электронной техники реализует проект по разработке первых отечественных транзисторов для цифрового эфирного телевизионного вещания. Специалисты предприятия успешно завершили испытания LDMOS-транзисторов КП9171А и КП9171БС. Согласно результатам испытаний, изделия соответствуют требованиям технического задания и соответствуют лучшим мировым аналогам. При этом транзистор КП9171БС, являясь первым отечественным несимметричным транзистором, разработанным для применения в схемах Догерти обеспечивает наилучшее сочетание линейности характеристик, выходной мощности и эффективности.

Разработанные транзисторы кристаллы изготавливаются на фабрике «Микрон». Технологи НИИЭТ и «Микрон», работая над усовершенствованием технологического процесса, фактически разработали новую LDMOS-технологию, которая обеспечила высокую удельную выходную мощность и малые значения емкостей.

В настоящее время LDMOS-технология является доминирующей кремниевой технологией изготовления СВЧ-транзисторов, применяемых в таких областях, как сотовая связь, радиолокация, цифровое телевидение. Разработанные в НИИЭТ транзисторы предназначены для работы в усилителях телевизионных сигналов. Кроме того, они могут применяться в системах радиолокации и навигации.

Мощные СВЧ LDMOS-транзисторы разработки НИИЭТ способны удовлетворить специфические требования работы в передатчике сигнала стандартов DVB-T/ DVB-T2, при этом обеспечивая высокие значения коэффициента усиления по мощности и коэффициента полезного действия в сочетании с высокой линейностью передаточной характеристики.

Потенциальным потребителям уже предоставлены тестовые образцы. Первые серийные поставки изделия запланированы на IV квартал этого года, в настоящее время принимаются заявки.

Работа по созданию мощных СВЧ LDMOS-транзисторов с улучшенной энергоэффективностью для передатчиков цифрового эфирного телевещания выполнялась при софинансировании из федерального бюджета в рамках программы субсидирования в соответствии с постановлением Правительства РФ от 24 июля 2021 г. №1252.

Основные параметры 2П9171А: коэффициент усиления по мощности – не менее 20 дБ, коэффициент полезного действия стока – не менее 45%, коэффициент комбинационных составляющих третьего порядка – не более -30 дБ при выходной мощности в пике огибающей 140 Вт и напряжении питания 50 В на рабочей частоте 860 МГц. При этом транзистор обладает практически двукратным запасом по мощности 250 Вт.

Основные энергетические параметры КП9171БС: коэффициент усиления по мощности – не менее 18,6 дБ, коэффициент полезного действия стока – не менее 50%, значение параметра IMDSHLDR – не более -33 дБ при непрерывной выходной мощности 180 Вт и напряжении питания 50 В на рабочей частоте 550 МГц. При этом транзистор обеспечивает до 1 кВт пиковой импульсной мощности.