Napoleon IT и ИТМО разработали ИИ-ассистента для конспектирования онлайн-встреч

Разработчики совместной магистратуры по искусственному интеллекту Napoleon IT и ИТМО запустили проект AiGenda, который помогает записывать и конспектировать онлайн-встречи из Google Meet, Zoom, «Телемост». Продуктом уже пользуются менторы университета ИТМО и журналисты со всего мира.

По прогнозам аналитиков ВТБ, к 2027 г. 33% всех онлайн-совещаний в России будут автоматически получать текстовую расшифровку с помощью алгоритмов искусственного интеллекта, а рынок увеличится в 10 раз и составит около 2 млн пользователей.

Данный тренд уже поддержала команда разработчиков AiGenda ― платформы на базе искусственного интеллекта с технологией транскрипции, которая преобразует речь в текст с точностью до 98%, делает разбивку на спикеров и составляет автоматический протокол встречи с заметками. Благодаря продукту можно получать быструю обработку и детальную информацию по встрече, а поиск информации становится в разы быстрее: вместо 20 минут, которые тратятся на пересмотр видео, нужна всего минута на поиск по конспекту.

Внутри платформы работает собственная LLM, которая по качеству текста сопоставима с ChatGPT-4, утверждают в Napoleon IT. Модель обучается строго под диалоговые данные, поэтому она достигает лучших результатов, чем языковые модели, которые обучены для решения большого количества задач. Кроме того, пользователи AiGenda могут не беспокоится за сохранность данных, так как платформу можно использовать в контуре компании. Это актуально для крупных компаний, которые собирают базу знаний из устных разговоров, а вся информация хранится на внутренних серверах.

Платформу уже опробовали и высоко оценили менторы университета ИТМО. Она используется для конспектирования индивидуальных встреч со студентами в рамках консультаций по ВКР. AiGenda активно пользуются журналисты и сотрудники аналитических агентств ― благодаря платформе написано более 100 статей.

По словам корреспондента «Советского спорта» Георгия Горностаева, его приятно удивила грамотность AiGenda, а также разделение на спикеров.

«Ранее я не доверял подобного рода проектам, потому что искусственный интеллект обычно транскрибировал плохо, без знаков препинания. AiGenda действительно помогает сэкономить силы и делает за тебя работу, которая отнимает достаточно большое количество времени. В условиях, когда нужно сделать срочно много работы, а рук не хватает, платформа является отличным помощником», ― сказал спортивный журналист.

Основные кейсы использования платформы: интервью. Подходит всем, кто регулярно общается с людьми и обрабатывает полученную информацию: журналисты, консультанты, продакт-менеджеры. Качественная транскрипция AiGenda помогает в 2-3 раза ускорить работу с интервью; образование. Подходит университетам, организациям с онлайн-курсами, менторам, инфлюенсерам, репетиторам. Конспекты помогают сохранить всю информацию, к ним можно вернуться позже и быстро восстановить в памяти; бизнес-встречи. Переговоры, регулярные обсуждения проектов, которые требуют фиксирования информации для удобства поиска в дальнейшем.

«Основная проблема, которую решаем ― работать с видео и аудио информацией сейчас тяжело, так как уходит много времени на пересмотр всей записи, либо нужно вести заметки в процессе и отвлекаться от разговора. С ребятами из команды по большей степени знакомы с университета, что помогло быстро объединиться для решения амбициозных задач», ― сказала основатель проекта AiGenda Екатерина Григорьева.

«Благодаря генеративным сетям искусственный интеллект становится более удобным и максимально доступным. Он открывает новые возможности для автоматизации рутинных процессов в разных отраслях и повышает эффективность бизнеса в целом. Мы рады стать частью этого процесса на российском рынке», ― сказал коммерческий директор Napoleon IT Константин Прайс.