Merlion и Identity Blitz объявляют о стратегическом партнерстве

Merlion и Identity Blitz, российская компания-разработчик программного обеспечения в области информационной безопасности, объявляют о стратегическом партнерстве. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

Компания Identity Blitz специализируется на разработке программных продуктов для идентификации, аутентификации, авторизации пользователей и аудита доступа к внутренним информационным ресурсам.

Сотрудничество сторон позволит реализовывать проекты по внедрению программного продукта Blitz Identity Provider для партнеров дистрибьютора и их заказчиков.

Сервер аутентификации Blitz Identity Provider – российское программное обеспечение, относящееся к классу IAM, SSO, MFA решений. Развертывается на серверах компании и позволяет оснастить внутреннюю ИТ-инфраструктуру функциями защиты учетных записей пользователей, построенными с учетом современных практик безопасности. Blitz Identity Provider зарегистрирован в Реестре российского ПО и сертифицирован на соответствие требованиям информационной безопасности ФСТЭК России.

«Данное сотрудничество открывает перед нами новые возможности для усиления проектной дистрибуции в сегменте продуктов информационной безопасности. Вместе с командой вендора мы сможем предложить нашим партнерам и их заказчикам комплексные подходы к защите данных и управлению доступом. Мы с оптимизмом смотрим на перспективы партнерства и ожидаем плодотворных проектов», – сказал Михаил Степанюк, директор департамента программного обеспечения и корпоративных систем в компании Merlion.

«Отечественные программные продукты, являющиеся полноценными аналогами зарубежных решений, особенно востребованы в настоящее время. Мы гордимся возможностью сотрудничать с Merlion и предоставлять компаниям российское решение в области идентификации и аутентификации, разработанное с учетом современных стандартов безопасности», – сказал Михаил Ванин, генеральный директор компании Identity Blitz.

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Группа компаний Merlion – это более 20 проектов, B2B-сервисов и торговых марок, которые помогают российским компаниям решать разнообразные задачи в сферах ИТ, торговли и оснащения офисов. В группе Merlion работает около 12 тыс. сотрудников. Компания основана в 1992 г. Генеральный директор группы компаний Merlion – Олег Фоменко. Основной cферой деятельности Merlion является дистрибуция, которая представлена тремя дивизионами: широкопрофильная дистрибуция, проектная ИТ-дистрибуция, собственные торговые марки. В портфеле компании свыше 3800 брендов, включая российские и более 10 СТМ. Партнерская сеть Merlion насчитывает тысячи компаний во всех регионах России и странах СНГ. Офисы продаж находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону. Merlion развивает ряд проектов и дочерних компаний по другим направлениям: ритейл и e-commerce, ИТ-услуги, производство. Дивизион VAD (Value Added Distribution) – это направление бизнеса по проектной работе с системными интеграторами и инжиниринговыми компаниями. У дивизиона более 2,3 тыс. действующих партнеров: от крупнейших системных интеграторов до региональных ИТ-компаний. Направление проектной ИТ-дистрибуции от Merlion позволяет партнерам получать комплексные поставки ИТ-решений в рамках самого широкого предложения на рынке, расширенное сервисное обслуживание, доступ к технической экспертизе вендоров и дистрибьютора и индивидуальную поддержку при подготовке к тендерам и конкурсным процедурам.