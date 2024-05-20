CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения
|

Казахстанское предприятие выбирает российское ПО для учета оборудования и автоматизации техобслуживания

Компания по разработке программного обеспечения ООО «Новософт развитие» объявляет о начале сотрудничества с ТОО «Макинский Завод Теплоизоляции», предприятием в отрасли производства теплоизоляционных материалов в Казахстане. Это партнерство направлено на внедрение системы управления активами NERPA EAM, которая станет важным элементом цифровой трансформации на предприятии. Об этом CNews сообщили представители компании «Новософт развитие».

Система NERPA EAM от «Новософт», предназначенная для управления активами, позволит заводу автоматизировать процессы учета, технического обслуживания и ремонта, мониторинга и управления оборудованием, повышая тем самым эффективность работы и снижая издержки.

В рамках стратегии международного сотрудничества компания «Новософт» работает с предприятиями стран ближнего зарубежья. Опыт работы на международном уровне позволил «Новософт» разработать и отладить эффективные схемы сотрудничества, учитывая особенности законодательства, условия оплаты и поставки разных стран.

Компания «Новософт» также взаимодействует с университетами СНГ, предлагая программное обеспечение для использования в учебном процессе.

***

«Новософт» — разработчик программного обеспечения, специализирующийся на решениях для управления бизнес-процессами.

EAM NERPA — это система управления активами, разработанная «Новософт» для оптимизации процессов мониторинга, учета и управления оборудованием на предприятиях, автоматизации технического обслуживания и ремонта. Система обеспечивает повышение операционной эффективности и сокращение издержек, предоставляя пользователям инструмент для реализации цифровой трансформации и поддержки устойчивого развития бизнеса.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Больше общения и акцент на ИБ: как устроен гибридный офис

Россиянин по щелчку пальцев взломал российскую КИИ, лишил десятки тысяч людей электричества и изящно избежал тюрьмы

Управление основными данными: Российские продукты готовы заменить западные системы MDM

«Яндекс» уничтожает популярную профессию, в которой платят больше, чем программистам. Людей заменят роботами

Техподдержка «Базальт СПО» — гарантия надежной работы вашей ИТ-инфраструктуры

В России создан «суверенный» ПАК для частного облака, подобный решениям VMware

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Электронные отпугиватели грызунов для дачи и огорода: хиты продаж

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro 13.2: новое прочтение концепции мобильных устройств

Обзор смартфона Honor X9b: новый эталон для среднего сегмента

Показать еще

Наука

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли

Как принимали ванны фараоны: российские археологи нашли уникальный СПА-комплекс
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024