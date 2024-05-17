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В Саратовской области ускорили интернет к лету

Любители загородного отдыха теперь могут до 50% быстрее загружать необходимые цифровые сервисы. Инженеры «МегаФона» провели работы по улучшению качества связи в небольших поселениях региона. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Поселок Затонский стал одной из локаций, где инженеры «МегаФона» ускорили передачу данных в рамках подготовки сети к летнему сезону. Населенный пункт располагается в трех километрах от Балаково рядом с Волгой. Поблизости находятся садовые товарищества, коттеджные поселки и санаторий-профилакторий «Балаковская АЭС».

Оператор установил в поселении дополнительное оборудование, поддерживающее диапазон LTE‑1800. Он обеспечивает высокую емкость сети и проникающую способность сигнала. Теперь жители, дачники и отдыхающие пользуются интернетом на скорости до 70 Мбит/с. Это значение позволяет без задержек смотреть любимые фильмы и сериалы в высоком качестве даже в часы наибольших нагрузок.

Аналогичные улучшения получили абоненты в Шумейке. Инженеры модернизировали действующие телекоммуникационные объекты в селе, расположенном недалеко от Энгельса, на берегу Волгоградского водохранилища. Летом для удобства многочисленных садоводов через населенный пункт курсирует пригородный речной транспорт.

Кроме того, технические специалисты оператора продолжают вводить в эксплуатацию дополнительное оборудование, тем самым расширяя зону покрытия LTE. Так в преддверии отпускного сезона базовые станции запустили в частном секторе Энгельса — микрорайоне Дачный и юго-западной части города рядом с озером Кривенькое и лесопарком «Тинь-Зинь», где растет знаменитый двухсотлетний дуб-старожил.

«Первые недели мая, несмотря на переменчивую погоду, абоненты предпочли провести с близкими вдали от городской суеты. Интернет-трафик в деревнях, селах, поселках и дачных массивах области увеличился на 20% по сравнению с прошлым годом. Мы заранее улучшили сеть в местах, где уже наблюдался сезонный рост использования онлайн-сервисов. Для этого использовали разнообразные инструменты: от строительных работ до активации новых частотных диапазонов», — сказал директор «МегаФона» в Саратовской области Андрей Башкевич.

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«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 76,7 млн клиентов.

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