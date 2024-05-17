SL Soft (ГК Softline) выполнила визуализацию данных иерархической структуры фармкомпании «Акрихин» на базе системы управления персоналом «БОСС»

SL Soft (ГК Softline) выполнила работы по визуализации данных организационной структуры для «Акрихина» – российской фармацевтической компании, в которой работает около 2000 человек. Новый функционал позволяет ее сотрудникам визуально формализовать организационную иерархию и сложные рабочие подчинения как по штатному расписанию, так и в командах, и быстро ориентироваться в структуре компании, связывая имена специалистов с должностями и обязанностями. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Иерархическая визуализация данных позволяет наглядно отображать корпоративные сценарии, распознавать и анализировать ветвящиеся и дублирующиеся процессы и потоки задач, и способствует оптимизации структуры внутрикорпоративных сообществ. Схема организационной структуры наглядно представляет, как выстроен бизнес, помогает в уточнении ролей и обязанностей сотрудников, отображает распределение работников по ключевым подразделениям и филиальную загрузку персоналом. То есть наглядно показывает, как функционирует компания в реальном времени.

«Целью доработки визуализации штатного расписания было формирование в векторно-графическом редакторе диаграмм и блок-схем, встроенных в систему «БОСС», которые отображают состав персонала по штатному расписанию, а также иерархическую и управленческую структуры», – сказала руководитель отдела бизнес-приложений «Акрихин» Екатерина Коршунова.

Органограмму теперь можно строить как по всему предприятию, так и по определенному подразделению, независимо от его уровня или структуры: визуализировать штатную структуру с указанием внутренних кодов отделов и табельных номеров сотрудников. Иными словами, оргструктуру можно просматривать в зависимости от целей – по штату, по задачам или процессам.

Кроме этого, появилась опция формировать выгрузку данных управленческой структуры по специалистам с отображением информации на русском и английском языках и с учетом дополнительных атрибутов. Также в доработанной функциональности есть возможность ограничивать выгрузку данных – формировать отчет не по всем сотрудникам, а только по непосредственной подчиненности.

«Иерархические данные в необработанной форме очень абстрактны. И хотя таблицы могут фиксировать основные связи подчиненности, в них нельзя передать наглядную информацию и отображать закономерности. Визуализация иерархических структур компании раскрывает общий состав и группировку данных по персоналу посредством расположения узлов и связей между ними, а методы визуального кодирования, такие как размер, цвет, границы, позволяют быстро сравнивать показатели. Этот инструмент превращает абстрактные табличные данные в интуитивно понятные и наглядные», - отметил руководитель проекта «БОСС» SL Soft (ГК Softline) Алексей Подлеснов.

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ПАО «Софтлайн» — участник ИТ-рынка с более чем 30-летним опытом, региональным присутствием в более чем 25 представительствах по всей России, имеющий в штате свыше 8400 сотрудников, более половины из которых — инженеры и разработчики. В 2023 г. ее оборот превысил 91 млрд руб. Группа обеспечивает и ускоряет цифровую трансформацию бизнеса своих заказчиков, связывая около 100 тыс. конечных клиентов из различных отраслей экономики с более чем 5 тыс. ИТ-производителей. ГК Softline является группой компаний, которая объединяет различные бизнес-вертикали в ключевых сегментах ИТ-рынка: «Софтлайн решения», AХОFT, «Девелоника», SL Soft (включает продукты Robin, Polymatica, «Цитрос», «Босс.Кадровые системы», «Преферентум», Robovoice, Soica), группа «Борлас», Bell Integrator, «Академия Softline», «Хабэко-Партнер» (ранее R.Partner), Softline ecommerce, Softline Digital и др.

«Акрихин» – российская фармацевтическая компания. Работает с 1936 г.

SL Soft объединяет под управлением линейку собственных продуктов для enterprise-сегмента и выступает в роли классического вендора. Решения в контуре SL Soft включены в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД Минцифры России. Компания создана в 2023 г., входит в ГК Softline.