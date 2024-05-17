«Росэлектроника» впервые представила в Китае сетевое оборудование для суперкомпьютеров

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» представил сетевое оборудование для создания суперкомпьютеров и высокопроизводительных кластеров в Харбине. Аппаратура впервые демонстрируется за рубежом. Технические характеристики изделий позволяют применять их для сложнейших вычислительных операций, в том числе – в рамках проектов, связанных с искусственным интеллектом. Об этом CNews сообщили представители «Росэлектроники».

Демонстрируются образцы сетевых адаптеров и маршрутизаторов «Ангара» на базе сверхбольших интегральных микросхем отечественной разработки. Изделия созданы инженерами Научно-исследовательского центра электронной вычислительной техники (НИЦЭВТ, входит в «Росэлектронику»).

Коммуникационная сеть «Ангара» обеспечивает обмен данными между серверами со скоростью до 200 Гбит/с со сверхнизкой задержкой. Аппаратура позволяет создавать межузловую высокоскоростную коммуникационную сеть для суперкомпьютеров и высокопроизводительных кластеров, построенных как на российском, так и на зарубежном оборудовании.

«Зарубежная премьера сетевого оборудования «Ангара» позволяет нам выйти на международный рынок. Технические характеристики представленных в Китае решений находятся на уровне мировых лидеров суперкомпьютерной отрасли. Наши специалисты готовы рассчитать и адаптировать программно-аппаратный комплекс на базе «Ангары» и наших серверов под конкретные задачи и потребности заказчика», – сказал генеральный директор НИЦЭВТ Руслан Дзейтов.

Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники является разработчиком суперкомпьютерных технологий, средств вычислительной техники, электронных модулей и блоков.

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«Росэлектроника» — образована в 1997 г., в 2009 г. вошла в состав госкорпорации «Ростех». Головной структурой является АО «Объединенная приборостроительная корпорация». В состав холдинга входят крупнейшие концерны радиоэлектронной промышленности страны – «Созвездие», «Вега», «Автоматика», «Системы управления», а также Национальный Центр Информатизации (НЦИ). Холдинг формирует более 50% выпуска электронных компонентов в России, 8% выпуска продукции радиоэлектронной отрасли в целом и обеспечивает более 10% рабочих мест отрасли. Всего холдинг объединяет более 140 предприятий и научных организаций, специализирующихся на разработке и производстве радиоэлектронных компонентов и технологий, средств и систем связи, автоматизированных систем управления, робототехнических комплексов, СВЧ-электроники, вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования. Общая численность сотрудников – более 70 тысяч человек.

Госкорпорация «Ростех» – машиностроительная компания. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. Консолидированная выручка в 2023 г. превысила 2,9 трлн руб.