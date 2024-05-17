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«Р7-Графика»: новые возможности совместной работы

Разработчики «Р7-Офис» выпустили новую версию векторного редактора диаграмм и схем «Р7-Графика». С этим обновлением система получила новые возможности для коллективного редактирования, став в семействе редакторов полноценным решением для совместной работы. Об этом CNews сообщили представители «Р7-Офис».

«Р7-Графика» — инструмент в линейке «Р7-Офис», предназначенный для создания схем, диаграмм, графиков и других бизнес-иллюстраций профессионального уровня.

Важнейшее нововведение, уникальное для российского офисного ПО — возможность совместной работы над профессиональной графикой в веб-версии редактора «Р7-Графика». Синхронизация изменений происходит мгновенно, так что вся команда может видеть актуальное состояние проекта. Воспользоваться новыми функциями можно с помощью настроек доступа к файлу. Для этого нужно выбрать файл для общего редактирования на общем диске совместной работы и указать, кому оно будет разрешено.

У пользователей редактора диаграмм и схем «Р7-Графика» появилась еще одна важная и нужная многим возможность: теперь они могут полноценно использовать в работе «Р7-Диск», то есть обмениваться рабочими данными с коллегами и сохранять свои проекты в «Р7-Диск», используя встроенную интеграцию через пункт меню «Сохранить как». А с помощью кнопки «Создать» > «Схема» в интерфейсе «Р7-Диска» можно начать строить новую схему, диаграмму или график в «Р7-Графике». Все остальные преимущества «Р7-Диска», такие как доступность своих проектов можно из любой точки мира и с любого устройства, безопасность хранения данных и удобный обмен с коллегами с настройкой уровня доступа к файлам, тоже на месте.

Также у редактора диаграмм и схем «Р7-Графика» появился удобный инсталляционный пакет для российской операционной системы Red OS (RPM-пакет). Наличие такого установочного пакета обеспечивает простую установку ПО и его корректное функционирование впоследствии, так как учитывает все особенности дистрибутива, в котором предполагается работа.

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