Принтеры и МФУ «Катюша» получили российскую электронику

Компания «Катюша» (АО «ИТ-Экосистема Катюша»), российский разработчик и производитель офисной техники и программного обеспечения, запустила в крупносерийное производство высокопроизводительные принтеры и МФУ на российских печатных платах. Соответствующие записи появились в ГИСП Минпромторга 14 мая. Об этом CNews сообщили представители АО «ИТ-Экосистема Катюша».

Крупносерийный выпуск 12 моделей налажен на производственной площадке в Ленинградской области. В линейке представлены устройства формата А3 и А4 со скоростью печати от 30 до 50 страниц в минуту, рассчитанные на потребности современного офиса.

«Благодаря поддержке и доверию наших заказчиков, мы расширили линейку принтеров и МФУ c отечественной реестровой электроникой и ПО. В зависимости от модели и комплектации — это основные системные платы, SSD накопители, считыватели бесконтактных карт доступа, система управления печатью Смарт Принт, – сказал председатель совета директоров АО «ИТ-Экосистема Катюша» Максим Виноградов. – Надеемся и верим, что отечественная электроника на борту наших печатных устройств привлечет новых крупных потребителей, которые пока еще ориентированы на иностранные бренды».

«Катюша» расширила линейку принтеров и МФУ c отечественной реестровой электроникой и ПО

Все печатные устройства под брендом «Катюша» совместимы с российскими операционными системами Astra Linux, Альт и Ред ОС.

Продукция компании представлена у крупнейших российских ИТ-дистрибьюторов, а также на рынках Белоруссии, Казахстана и Узбекистана. Гарантийное и сервисное обслуживание осуществляется на базе собственных филиалов компании, а также сети из 390 сервисных центров.

«В 2024 г. «Катюша» продолжит активно инвестировать в расширение продуктовой линейки, освоение новых технологических переделов, сервисную инфраструктуру и программные продукты собственной разработки. Мы делаем ставку на углубление кооперации с нашими технологическими партнерами и формируем Экосистему продуктов и сервисов, востребованную как в государственном секторе, так и на открытом рынке». – сказал генеральный директор АО «ИТ-экосистема Катюша» Владислав Сивер.