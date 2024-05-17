Odyssey Consulting Group предложит компаниям WMS-систему для автоматизации склада российского вендора «ЛТ Менеджмент»

Международная ИТ-консалтинговая компания Odyssey Consulting Group и компания «ЛТ Менеджмент», вендор системы управления складом LT WMS, заключили соглашение о партнерстве. В рамках сотрудничества Odyssey предлагает клиентам зрелое российское решение для автоматизации складских процессов.

Компании Odyssey Consulting Group и «ЛТ Менеджмент» объявили о заключении партнерского соглашения. По условиям партнерского договора Odyssey Consulting Group будет внедрять и развивать решение LT WMS на складах заказчиков, а также оказывать услуги по поддержке системы.

LT WMS — это система управления ежедневными складскими операциями, их автоматизации и контроля, а также оптимизации хранения и экономии ресурсов склада. С LT WMS консультанты Odyssey помогут компаниям повысить скорость и качество обработки клиентских заказов, автоматизировать приемку, размещение, отбор и отгрузку товаров, ввести полное сквозное отслеживание товаров с учетом маркировки, серийных номеров или партий.

«LT WMS подойдет компаниям, которые стремятся автоматизировать бизнес-процессы на базе российских технологий и оптимизировать управление складскими операциями. Мы рады адаптировать наш накопленный в консалтинге опыт для принятия новых вызовов вместе с нашими клиентами и превосходить их ожидания при реализации проектов», — сказал Андрей Лукин, директор практики решений для дистрибуции и производства Odyssey Consulting Group.

При внедрении LT WMS консультанты Odyssey Consulting Group используют комплексный подход к автоматизации ежедневных складских операций — анализируют слабые места бизнес-процессов на складе, вводят улучшения для оптимизации операций, внедряют подходящие компании ИТ-решения. Для компаний-заказчиков это возможность построить ИТ-инфраструктуру, которая позволит экономить ресурсы склада и эффективно управлять его работой.

Компания «ЛТ Менеджмент» основана в 2003 г. как один из первых профессиональных операторов складской логистики в России. С 2009 г. компания специализируется на оказании услуг логистического консалтинга, оптимизации и автоматизации складских бизнес-процессов, внедрении систем управления складом (WMS), разработке инновационных систем голосового управления операциями, консультационной и технической поддержке эксплуатации складских комплексов.

Odyssey Consulting Group уже 27 лет внедряет лучшие российские и мировые решения для цифровизации бизнеса. За это время консультанты Odyssey накопили экспертизу в сфере складской логистики и помогли автоматизировать складские операции десяткам крупных ритейлеров и предприятий, таким как OBI, «Восточная техника», Melon Fashion Group, «Фреш Маркет», Barloworld Mongolia, Savage.