НПО «Искра» перевела управленческий учет на актуальную редакцию «1С:ERP» с помощью «1С-Ижтиси»

НПО «Искра» перевела управленческий учет на актуальную редакцию «1С:ERP» с помощью «1С-Ижтиси».

НПО «Искра» имеет статус Федерального научно-производственного центра. НПО «Искра» располагает современной производственной и экспериментальной базой, штатом специалистов, которые обладают опытом и техническими знаниями для решения комплексных задач по разработке, изготовлению и поставке оборудования.

В компании используется нетиповая конфигурация «1С: ERP. Управление предприятием». Когда фирма «1С» завершила поддержку программы редакции 2.4., потребовался переход на редакцию 2.5. Выбор подрядчика был сделан в пользу компании «1С-Ижтиси», которая предложила самые привлекательные условия по организации работ, срокам и стоимости услуг.

Проект обновления был успешно завершен в срок, пользователи работают в актуальной учетной системе.

«Нам было важно, чтобы проект выполнялся без удаленного подключения к нашей внутренней сети. Ижевская IT-фирма предложила работать с обезличенными базами 1С, что стало ее преимуществом», – сказал Александр Полуэктов, директор по цифровому развитию НПО «Искра».