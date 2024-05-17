«МегаФон» на треть ускорил мобильный интернет в двух районах Кировской области

«МегаФон» модернизировал оборудование в Юрьянском и Мурашинском районах Кировской области. Сельчанам будет доступно улучшенное качество мобильного интернета, в том числе в период повышенной нагрузки на сеть в вечернее время и праздничные дни. Проведенные работы повысили и уровень голосовой связи за счет использования технологии VoLTE. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

На действующих базовых станциях инженеры компании запустили дополнительный среднечастотный диапазон. Такое техническое решение может оперативно увеличить скорость передачи данных и одновременно с этим улучшает проходимость сотового сигнала внутри зданий.

Модернизация оборудования позволила на 30% увеличить скорость мобильного интернета для жителей деревни Подгорцы в Юрьянском районе. Также улучшения будут заметны для автомобилистов и пассажиров, проезжающих по федеральной автодороге Р-176 «Вятка», которая проходит вблизи населенного пункта. Аналогичные работы проведены и в поселке Октябрьский Мурашинского района. Ускоренный мобильный интернет будет доступен на территории поселения, включая железнодорожную станцию Комсомольский. Пассажиры пригородных поездов, следующих из Кирова в направлении Лузы, смогут воспользоваться цифровыми сервисами с комфортной скоростью передачи данных.

«С каждым годом жители сельских территорий все активнее используют онлайн-сервисы для общения, работы, обучения и проведения досуга. Мы проводим модернизацию оборудования и ориентируемся на собственные аналитические данные big data для определения локаций, где необходимо повысить качество услуг и предоставить максимально высокую скорость нашим абонентам как в городах, так и в сельской местности», – сказал директор «МегаФона» в Кировской области Александр Максимов.

Также оператор запустил новое телеком-оборудование в деревне Домраченки Юрьянского района – теперь сельчане и владельцы загородной недвижимости могут передавать данные на средней скорости 30 Мбит/с.

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«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 76,7 млн клиентов.