«Искра Технологии» подтвердила совместимость с российской СУБД Postgres Pro

Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и «Искра Технологии» объявили о совместимости своих продуктов. Сертификат, выданный Postgres Professional, подтверждает корректную работу Postgres Pro Enterprise (версии 13, 14, 15), Postgres Pro Standard (версии 13, 14, 15), Postgres Pro Certified (версии 14, 15) и Программного комплекса «Безопасный город ОС5000», Программного комплекса «Безопасный город ОС5000 версия 2.0» и «SP5000 MKA ЖКХ «Сервис Мониторинга и контроля устранения аварий и инцидентов в сфере ЖКХ».

Программный комплекс «Безопасный город ОС5000» и программный комплекс «Безопасный город ОС5000 версия 2.0» предназначены для решения комплексных задач в части обеспечения общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на территории муниципальных образований, включая координацию действий дежурно-диспетчерских, аварийно-спасательных служб, служб экстренного вызова, коммерческих и коммунальных организаций. Решение объединяет различные информационные модули и системы коммуникации, а именно голосовую связь, видеонаблюдение, географическую информационную систему (ГИС) и наборы датчиков, для обеспечения эффективного экстренного реагирования и информационной поддержки для оперативных мер в различных ситуациях.

«SP5000 MKA ЖКХ «Сервис Мониторинга и контроля устранения аварий и инцидентов в сфере ЖКХ» предназначено для обеспечения профильных структур/подразделений органов исполнительной власти субъекта РФ и органов местного самоуправления муниципальных образований оперативной полной и достоверной информацией о возникающих авариях и инцидентах в сфере ЖКХ, планируемых и реализованных мероприятиях по их устранению и профилактике, по планированию и учёту отопительного сезона, а также для передачи достоверной информации в федеральный сегмент «Система МКА ЖКХ».

Postgres Pro — отечественная система управления базами данных. Флагманская редакция СУБД, Postgres Pro Enterprise, включает более 100 ключевых разработок, обеспечивающих максимальную надежность и высокую производительность, что позволяет ей решать самые сложные промышленные задачи на предприятиях с высоконагруженными системами. Входит в реестр отечественного ПО и имеет сертификат ФСТЭК.