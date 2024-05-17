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ГК «Солар» подтвердила совместимость Solar inRights и «Ред ОС»

ГК «Солар», архитектор комплексной безопасности и разработчик Solar InRights, и «Ред Софт», разработчик «Ред ОС», сообщили о совместимости своих продуктов по итогам проведенных тестов. Компаниями подписан двусторонний сертификат совместимости.

Теперь пользователи могут предотвращать и оперативно реагировать на инциденты информационной безопасности, связанные с правами доступа, с помощью IGA-системы для управления учетными записями Solar InRights, установленной на российской операционной системе «Ред ОС».

Solar InRights — решение для управления учетными записями и правами доступа пользователей к корпоративным ресурсам. Внедрение системы оказывает положительный эффект на задачи бизнеса, уровень кибербезопасности и ИТ‑процессы, помогая видеть полную картину прав доступа сотрудников и автоматизировать управление. IdM-систему «Солара» отличает высокая степень кастомизации, причем использование плагинов позволяет сохранять тонкую настройку при обновлении. Регулярные релизы, выходящие три раза в год, гарантируют соответствие запросам рынка и конкретным пожеланиям заказчиков. Платформа сертифицирована ФСТЭК России и внесена в Единый реестр отечественного ПО.

«Ред ОС» — отечественная операционная система на базе Linux, предназначенная для серверов и рабочих станций, обеспечивающая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. «Ред ОС» сертифицирована ФСТЭК России и может применяться в организациях с высокими требованиями к информационной безопасности и сохранности персональных данных (до 1 класса включительно). Безопасность работы «Ред ОС» обеспечивается средствами защиты информации от доверенных партнеров «Ред Софт», встроенными инструментами мониторинга и реагирования на инциденты, присутствует сканер уязвимостей и средства безопасной разработки.

Возможность работы Solar InRights с операционной системой «Ред ОС» позволит компаниям-заказчикам внедрять программный стек, полностью придерживаясь требований по переходу на отечественные продукты. Таким образом, решение Solar InRights может быть использовано как в государственных, так и в коммерческих организациях, которые нацелены на укрепление своей стратегии информационной безопасности.

«Проверка совместимости с операционными системами, внесенными в реестр российского ПО и сертифицированными ФСТЭК – важный шаг в развитии нашего продукта Solar InRights. Мы стремимся заблаговременно обеспечить максимальную совместимость своих решений с теми операционными системами, которые выбирают наши заказчики, – отметил Никита Игонькин, начальник отдела технической экспертизы и контроля качества продуктов ГК «Солар».

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