Участники акции «Ночь в музее» в Москве увидят живописные полотна, воссозданные нейросетью Сбербанка Kandinsky

Ежегодная культурная акция «Ночь в музее», организованная Департаментом культуры Москвы, состоится в ночь с 18 на 19 мая 2024 г. в музеях, выставочных залах, а также библиотеках, галереях, кинозалах и других культурных учреждениях по всему городу. Мероприятия стартуют в 18:00 и продлятся до 02:00. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

В 2024 г. в рамках акции пройдет свыше 450 мероприятий на более чем 160 площадках в Москве. Все музеи столичного Департамента культуры можно будет посетить бесплатно в режиме самостоятельного осмотра. Мероприятия также бесплатные, но на большинство потребуется предварительная регистрация на сайте акции.

Алексей Фурсин, министр правительства Москвы, руководитель Департамента культуры города Москвы: «Ночь в музее – ключевое событие культуры Москвы. Акция стала уже традиционной, она проходит в столице с 2007 г. Но важно отметить, что в этом году Ночь в музее будет отличаться от предыдущих сразу несколькими новыми возможностями. Например, в программе появятся самокатные экскурсии, также для гостей совместно с партнерами разработаны специальные тематические маршруты и плейлисты с треками, подобранными под разные музеи. Впервые гости увидят мультимедийную экспозицию с живописными полотнами, утраченными во время Великой Отечественной войны и воссозданными с помощью нейросети».

Вячеслав Цыбульников, вице-президент Сбербанка – председатель Московского банка: «Экспозиция “Возрожденная коллекция” — это попытка предположить, какими были полотна Ильи Репина, Константина Коровина, Казимира Малевича, Василия Кандинского, Александра Родченко и других мастеров, хранившиеся в Воронежском областном художественном музее имени Крамского и Волгоградском музее изобразительных искусств имени Машкова. Эти картины были безвозвратно утрачены при пожарах и бомбардировках в годы войны, а ныне возрождены нейросетью «Сбера» Kandinsky. Задача проекта – показать возможности нейросетей для сохранения культурного и исторического наследия».

Для тех, кто не сможет отправиться лично на площадки акции, на сайте подготовлен раздел с онлайн-трансляциями. В 2023 г. акцию «Ночь в музее» посетили 218 тыс. человек, а число зрителей онлайн-трансляций мероприятий составило почти 460 тыс.

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