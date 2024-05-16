Spacebit представил новую версию X-Control для автоматизации органов криптографической защиты

Компания Spacebit, российский разработчик программных продуктов в сфере информационной безопасности, выпустила новую версию своего продукта для управления жизненным циклом средств криптографической защиты информации X-Сontrol. В системе реализован учет ключевых носителей и машиночитаемых доверенностей, а также появился сервис самообслуживания пользователей. Об этом CNews сообщили представители Spacebit.

Помимо сертификатов и лицензий на СКЗИ в X-Control 2.0 теперь можно учитывать и ключевые носители, на которых они установлены. Система автоматически собирает информацию с токенов, контролирует осуществленные изменения и ведет журнал операций, что дает возможность отследить все произведенные пользователями и администраторами действия с ключевыми носителями и сформировать отчетность по требованиям регуляторов. Сейчас в X-Control реализован учет токенов JaСarta, в ближайшем будущем пул поддерживаемых аппаратных средств аутентификации будет значительно расширен.

В системе появилась поддержка работы с несколькими доменами Active Directory, а также добавлена возможность поиска лицевого счета пользователя СКЗИ по e-mail и логину из AD, что позволит гораздо эффективнее управлять учетными записями, а также упростит доступ к информации пользователей из разных доменов.

Продукт стал значительно удобнее и функциональнее не только для администраторов органа криптографической защиты, но и для пользователей СКЗИ. В новой версии X-Control создан личный кабинет пользователя, в котором он может подтверждать все выданные ему объекты учета, отправлять запрос на изготовление сертификата в УЦ, уведомлять сотрудников ОКЗ о готовности к прохождению тестирования и знакомиться с обучающими материалами по работе с СКЗИ. Благодаря сервису самообслуживания каждый пользователь СКЗИ получил централизованный контроль над своими учетными объектами и инструмент оперативного взаимодействия с различными службами внутри системы.

Наконец, в системе реализована возможность учета машиночитаемых доверенностей (МЧД), подтверждающих полномочия физического лица подписывать в ЭДО официальные документы от имени компании, применение которых станет обязательным с первого сентября 2024 г. При загрузке электронной доверенности в X-Control, система автоматически обрабатывает и учитывает всю информацию о ней, позволяя отслеживать сроки действия и своевременно информировать ответственных сотрудников о необходимости замены документа.

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Spacebit — российский разработчик программных продуктов в области информационной безопасности. Компания создает эффективные инструменты, помогающие бизнесу и государственным организациям различного масштаба повышать уровень защищенности ИТ-инфраструктуры и автоматизировать процессы управления ИБ. Продукты Spacebit: X-Control — система управления жизненным циклом средств криптографической защиты информации; X-Config — система управления уязвимостями конфигураций информационных ресурсов; SpaceView - система мониторинга и реагирования на инциденты информационной безопасности.