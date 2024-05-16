«Ростелеком» установил систему видеонаблюдения в самом крупном лицее Ямала

«Ростелеком» построил цифровую инфраструктуру и подключил систему видеонаблюдения в «Арктическом лицее» Нового Уренгоя. Связисты проложили более 4 километров кабеля и установили в учебном заведении 60 камер. Устройства разместили в коридорах, кабинетах и лабораториях нового здания. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Арктический лицей — самая большая школа на Ямале, в которой учатся 1 600 человек.

Ростелеком «Ростелеком» установил систему видеонаблюдения в самом крупном лицее Ямала

Юрий Марков, директор МБОУ «Арктический лицей» в Новом Уренгое: «Площадь нашей школы — 39 тыс. кв. метров. В образовательном учреждении 84 кабинета, оснащенных современным техническим оборудованием. На входах стоят стационарные металлоискатели, а по всему периметру лицея расположены камеры видеонаблюдения. Цифровые устройства активно используются во время проведения олимпиад и других мероприятий, направленных на проверку знаний у школьников».

«Ростелеком» в сжатые сроки выполнил работы по организации комплексной системы видеонаблюдения. Также ее оборудовали источниками бесперебойного питания.

Александра Исхизова, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» на Урале: «Видеонаблюдение, система контроля и управления доступом, а также средства защиты информации – комплексное решение "Ростелекома", которое развернуто и успешно функционирует на базе почти 2 тыс. уральских школ. Сейчас услуга набирает популярность именно там, где бывают экстремально низкие температуры. Ямал уверенно наращивает обороты по количеству установленных камер облачного видеонаблюдения "Ростелекома" для государственных структур и бизнес-сегмента. Мы связываем столь повышенное внимание к цифровой платформе с тем, что заказчикам удобно контролировать внутренние и внешние процессы дистанционно, в любую погоду сохраняя полную работоспособность объекта».

В 2023 г. в рамках крупного федерального проекта «Ростелеком» предоставил для учащихся беспроводной доступ в интернет, а также оснастил камерами абсолютно все школы Ямала. Система видеонаблюдения многогранна в использовании. Кроме основной функции, специализированное программное обеспечение позволяет цифровым устройствам передавать видеопоток на специальные порталы в период проведения Единого государственного экзамена.

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ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,4 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 10,7 млн пользователей, из них свыше 5,9 млн — IPTV. Дочерняя компания «Ростелекома» оператор Tele2 Россия является игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим более 44 млн абонентов.