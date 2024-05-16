CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения Импортонезависимость
|

RDV перевел компанию Porotherm с SAP на «1С:ERP Управление предприятием 2»

Как и многие компании, работающие в России, Porotherm (ex. Wienerberger) вынуждена была отказаться от прежней зарубежной ERP системы SAP и перейти на отечественные системы. Для осуществления перехода была выбрана компания RDV. Эксперты RDV провели анализ бизнес-процессов компании и предложили методологию перехода на новую ERP систему. Об этом CNews сообщили представители RDV.

Для решения задач по импортозамещению была выбрана система «: ERP Управление предприятием 2» как решение для автоматизации оперативного, управленческого и бухгалтерского учета. В рамках проекта были выполнены задачи по доработке системы с необходимыми интеграциями и развертывание «1С:ERP» на двух заводах компании.

В ходе работ специалисты RDV разработали детальные функциональные требования к системе «1С:ERP», смоделировали бизнес-процессы и доработали типовой функционал под требования бизнеса заказчика. В рамках проекта была выполнена интеграция с системами: «1С:ДО», в том числе настроен процесс согласования заявок поставщикам; ЭДО «Контур.Диадок», в том числе доработаны формы для отправки документов дилерам; «1С:ЗУП», в том числе доработка механизма формирования резервов по оплате труда.

Командой проекта проработана методология регламентированного и управленческого учета. Настроен пакет управленческих отчетов и типовых отчетов по продажам, работе склада, закупкам, производству и взаиморасчетам.

Для ключевых пользователей системы «1С:ERP» было проведено обучение и оказана методологическая и консультационная поддержка.

«Мы благодарим компанию RDV за системный и профессиональный подход при решении задач, нацеленность на достижение результатов, вовлеченность специалистов в задачи проектов, организацию требуемого качества выполнения работ в сжатые сроки. Эксперты RDV продемонстрировали высокую квалификацию в решении поставленных задач в части адаптации и настройки системы «1С:ERP.Управление предприятием 2». По итогам доработки системы оптимизировано множество процессов. Мы готовы рекомендовать компанию RDV в качестве надежного партнера и намерены продолжать укреплять взаимоотношения, решая задачи автоматизации в тесном сотрудничестве», — сказал ИТ-директор Porotherm Дмитрий Мальханов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как автоматизировать учет персональных данных и избежать штрафов за их утечку

Американские инвесторы распродают акции EPAM. После ухода из России у компании упали выручка и прибыль

Облегченная миграция с Oracle: как осуществить переход на новую СУБД быстрей и проще

Власти Москвы потратят больше полутора миллиардов на слежку за гражданами. Под особым наблюдением автомобилисты

Как будут развиваться российские ИБ-экосистемы

Лидеры финансового сектора выступят на CNews FORUM Кейсы 2024

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Может, все-таки не смартфон? Правила безопасности при мобильной фото- и видеосъемке

Не только автомобиль: на чем кататься по городу

Роботы-собаки, которых можно купить в России: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли

Как принимали ванны фараоны: российские археологи нашли уникальный СПА-комплекс

Ликбез RnD.CNews: сколько воды содержится в земной коре
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024