CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения
|

Nexign выпустила решение для автоматизации взаиморасчетов с партнерами

Nexign («Нэксайн») выпустила Nexign Partner Management для автоматизации взаиморасчетов с любыми типами партнеров на одной платформе. Решение помогает управлять выручкой от взаимодействия с партнерами, а также поддерживает гибкую настройку и персонализацию схем расчетов. Nexign Partner Management может использоваться в различных отраслях, где важна партнерская сеть, а развитие бизнеса основано на повышении эффективности ее работы и расширении портфеля дополнительными предложениями. Решение снижает операционные затраты на развитие сети продаж, повышает прозрачность расчетов с дилерами. Оно показывает графическую визуализацию выполнения плана продаж в режиме онлайн, поддерживает гибкие настройки выплат. Кроме того, входящие в Nexign Partner Management инструменты для мотивации и анализа эффективности партнерских каналов помогают среднему и крупному бизнесу значительно увеличить прибыль и разрабатывать взаимовыгодные схемы взаимодействия.

«Сегодня компании стремятся создавать партнерскую экосистему, чтобы разрабатывать более интересные комплексные предложения для своих клиентов. Решения класса Partner Management — необходимый инструмент для упрощения расчетов с партнерами: он гарантирует прозрачность бизнес-процессов на всех этапах партнерского взаимодействия, а также помогает поддерживать надежную экосистему и масштабировать успешные стратегии продаж. Востребованность таких решений на рынке подтверждает и статистика: объем глобального рынка Partner Management платформ в 2023 г. составил примерно $1,3 млрд, а к 2033 г. может достигнуть почти $4,6 млрд. У Nexign есть обширный опыт в разработке, внедрении и поддержке решений такого класса для компаний с десятками тысяч партнеров и миллионами клиентов, и мы рады представить рынку нашу новую платформу Nexign Partner Management», — сказал Сергей Сосин, руководитель группы продуктового менеджмента Nexign.

Nexign Partner Management — это полностью российское решение, производительность, надежность и безопасность которого оптимизированы для среднего и крупного бизнеса. Платформа не включает сторонних коммерческих лицензий и компонентов, что значительно снижает общую стоимость владения (TCO). Новое решение Nexign содержит гибкий low-code-конструктор схем расчетов. Он помогает создать персонализированные схемы платежей и вычислять суммы выплат с учетом различных настраиваемых параметров, например, объема продаж, процента выполнения плана, совершения целевых действий клиентом и достижения целей в прошлых периодах. В то же время подход low-code-ускоряет процесс настройки новых схем для партнеров и снижает требования к квалификации персонала.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Максим Семёнкин, CodeInside: Рынок от аутсорсинга не отказывается, но активно сокращает его

Административная поддержка нацпрограммы «Цифровая экономика» и нацпроектов обойдется в 50 миллиардов

Управление основными данными: Российские продукты готовы заменить западные системы MDM

Новая лицензия Postgres Pro для «1С» оптимизирует затраты на 25%

Одно пространство для сотни задач: обзор интерактивных онлайн-досок

В России разработали способ упростить разработку квантовых суперкомпьютеров

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Может, все-таки не смартфон? Правила безопасности при мобильной фото- и видеосъемке

Не только автомобиль: на чем кататься по городу

Роботы-собаки, которых можно купить в России: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли

Как принимали ванны фараоны: российские археологи нашли уникальный СПА-комплекс

Ликбез RnD.CNews: сколько воды содержится в земной коре
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024