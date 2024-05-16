Nexign выпустила решение для автоматизации взаиморасчетов с партнерами

Nexign («Нэксайн») выпустила Nexign Partner Management для автоматизации взаиморасчетов с любыми типами партнеров на одной платформе. Решение помогает управлять выручкой от взаимодействия с партнерами, а также поддерживает гибкую настройку и персонализацию схем расчетов. Nexign Partner Management может использоваться в различных отраслях, где важна партнерская сеть, а развитие бизнеса основано на повышении эффективности ее работы и расширении портфеля дополнительными предложениями. Решение снижает операционные затраты на развитие сети продаж, повышает прозрачность расчетов с дилерами. Оно показывает графическую визуализацию выполнения плана продаж в режиме онлайн, поддерживает гибкие настройки выплат. Кроме того, входящие в Nexign Partner Management инструменты для мотивации и анализа эффективности партнерских каналов помогают среднему и крупному бизнесу значительно увеличить прибыль и разрабатывать взаимовыгодные схемы взаимодействия.

«Сегодня компании стремятся создавать партнерскую экосистему, чтобы разрабатывать более интересные комплексные предложения для своих клиентов. Решения класса Partner Management — необходимый инструмент для упрощения расчетов с партнерами: он гарантирует прозрачность бизнес-процессов на всех этапах партнерского взаимодействия, а также помогает поддерживать надежную экосистему и масштабировать успешные стратегии продаж. Востребованность таких решений на рынке подтверждает и статистика: объем глобального рынка Partner Management платформ в 2023 г. составил примерно $1,3 млрд, а к 2033 г. может достигнуть почти $4,6 млрд. У Nexign есть обширный опыт в разработке, внедрении и поддержке решений такого класса для компаний с десятками тысяч партнеров и миллионами клиентов, и мы рады представить рынку нашу новую платформу Nexign Partner Management», — сказал Сергей Сосин, руководитель группы продуктового менеджмента Nexign.

Nexign Partner Management — это полностью российское решение, производительность, надежность и безопасность которого оптимизированы для среднего и крупного бизнеса. Платформа не включает сторонних коммерческих лицензий и компонентов, что значительно снижает общую стоимость владения (TCO). Новое решение Nexign содержит гибкий low-code-конструктор схем расчетов. Он помогает создать персонализированные схемы платежей и вычислять суммы выплат с учетом различных настраиваемых параметров, например, объема продаж, процента выполнения плана, совершения целевых действий клиентом и достижения целей в прошлых периодах. В то же время подход low-code-ускоряет процесс настройки новых схем для партнеров и снижает требования к квалификации персонала.