Мощное трио для уборки: в «Ситилинке» начались продажи новых роботов-пылесосов L-серии от Dreame

В «Ситилинке» начались продажи новых роботов-пылесосов L-серии от Dreame. Все три модели отличаются высокой силой всасывания 7000 Па. Среди базовых возможностей стоит отметить наличие сухой, влажной и комбинированной уборки, навигации при помощи лидара, распознавание препятствий и зонирование помещений. Другим важным отличием новинок стала функция подъема вращающихся швабр при заезде на ковровые покрытия. Об этом CNews сообщили представители «Ситилинка».

Самая продвинутая модель среди трех новинок и одна из самых технологичных на рынке в целом – Dreame L10s Pro Ultra – сделает всю грязную работу сама. Пока пылесос стоит на зарядке, швабры очищаются горячей водой с ионами серебра, и сушатся направленным потоком воздуха. Также автоматически происходит очищение пылесборника и заполнение контейнера для влажной уборки водой с моющим средством.

Модель L10s Pro Ultra, благодаря обновленной навигации LiDAR, быстро создает 3D-схему помещений и сохраняет в памяти до трех карт этажей одновременно, что будет особенно актуально в частном доме или многоуровневой квартире. Кстати, одного заряда должно хватить на уборку до 205 кв м.

В «Ситилинке» начались продажи новых роботов -пылесосов L-серии от Dreame

Опционально станцию самоочистки старшей версии можно подключить к водопроводу и канализации, что сведет к минимуму вовлеченность в процесс уборки. Но даже без этого объемы встроенных резервуаров для пыли и воды позволят не вспоминать о хлопотах до 60 дней.

Средняя модель Dreame L10s Plus аналогично комплектуется станцией самоочистки, которая самостоятельно опустошает контейнер для пыли, а для влажной уборки пылесос оснащен резервуаром на 300 мл.

В Dreame L10s Plus предусмотрены защита от детей, возможность мытья полов под давлением для очистки сильных загрязнений и емкий аккумулятор на 5200 мАч, которого хватит, чтобы привести в порядок до 145 кв м пола. Объем пылесборника у станции составляет 350 мл, этого достаточно для того, чтобы не очищать его даже после нескольких уборок подряд.

Младшая из новинок – Dreame L10s Pro Gen2 – может похвастаться двумя вращающимися швабрами для влажной уборки, как у старших версий, точной навигацией, системой объезда препятствий 3DAdapt и ультразвуковой системой обнаружения ковровых покрытий для динамической регулировки мощности всасывания.

Объем пылесборника составляет 470 мл, а резервуара для воды – 300 мл. Батарея рассчитана на автономную работу до 155 минут. А если робот-пылесос не успеет закончить уборку, после подзарядки он продолжит наводить порядок с того места, где остановился.

Настроить режимы и график уборки, силу всасывания робота-пылесоса или ограничить зоны для очистки полов можно при помощи мобильного приложения Dreamehome. Помимо этого, все три новинки поддерживают интеграцию и голосовое управление роботом-пылесосом при помощи ассистента «Алиса» от «Яндекса».

Стоимость модели Dreame L10s Pro Gen2 на старте продаж составит 35,99 тыс. руб. Стоимость модели Dreame L10s Plus на старте продаж составит 49,99 тыс. руб. Стоимость модели Dreame L10s Pro Ultra на старте продаж составит 94,99 тыс. руб. Промоцены действительны только в период с 16 по 27 мая 2024 г.