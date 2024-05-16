Мониторы Hisense теперь доступны в магазинах DNS

Компания Hisense, производителей телевизионной и бытовой техники, объявляет о старте продаж мониторов в сети магазинов DNS. Ассортимент включает модели N3G-PRO, G6H и G7H в диагоналях 24, 27 и 34 дюйма. Об этом CNews сообщили представители DNS.

Уже сегодня в магазинах DNS покупатели могут приобрести мониторы Hisense. Из представленных моделей можно выбрать подходящий вариант по характеристикам и стоимости, а широкий набор функций означает максимальный комфорт при выполнении любых задач — будь то работа или отдых.

Монитор N3G-PRO доступен к покупке в диагоналях 24 и 27 дюймов. Усовершенствованная версия модели N3G с увеличенной частотой обновления 100 кадров в секунду обеспечивает плавное отображение без задержек и подвисаний, что особенно важно при просмотре спортивных трансляций и динамичных сцен в фильмах.

IPS-экран и широкий угол обзора в 178° гарантируют естественные цвета без искажений даже при просмотре сбоку. Глубина цвета 8 бит и расширенная цветовая гамма (90% по стандарту DCI-P3) создают красочное реалистичное изображение. Фильтр синего света защищает глаза от переутомления: снижает уровень вредного излучения, не искажая цвета и не сокращая покрытие цветового пространства. Ультратонкий дизайн корпуса делает монитор стильным элементом любого интерьера, а разрешение Full HD (1920*1080) подходит как для реализации профессиональных планов, так и для просмотра развлекательного контента.

Модели G6H и G7H созданы для пользователей, которые высоко ценят производительность, плавность и точность изображения. Они оснащены передовыми технологиями, включая FreeSync Premium, которая обеспечивает синхронизацию частоты обновления видеокарты и монитора, устраняя визуальные артефакты. Более того, они имеют сертификацию TÜV, подтверждающую низкий уровень излучения вредного синего света.

Монитор 34G6H обладает VA-матрицей с соотношением сторон 21:9 и разрешением Ultra WQHD (3440 х 1440). Изогнутый экран с кривизной 1500R формирует эффект полного погружения в просматриваемый контент. Частота обновления до 165 Гц и время отклика 1 мс отвечают за высокую производительность, а режимы разделения экрана: PIP (картинка в картинке) и PBP (картинка рядом с картинкой) расширяют функциональность монитора и позволяют практиковать многозадачность. Настраиваемая поворотная стойка дает возможность регулировать положение экрана по высоте, а также наклонять его по горизонтали и вертикали для большего комфорта.

Монитор 27G7H отличается оптимальным качеством изображения, которое достигается за счет использования матрицы Fast IPS и подсветки Mini-LED с 576 независимыми зонами локального затемнения. Благодаря этому картинка получается более яркой и контрастной, с насыщенными реалистичными цветами. Частота обновления до 170 Гц, время отклика 1 мс и разрешение QHD (2560*1440) обеспечивают плавное и детализированное изображение, которое особенно ценится геймерами. Дополнительную атмосферу в игровом процессе создает кольцо RGB-подсветки на задней части монитора, которое поддерживает 7 цветов свечения. Поворотная подставка позволяет плавно регулировать высоту и угол наклона экрана.