«МегаФон» улучшил связь 4G для дачников Южно-Сахалинска

Дачники в Южно-Сахалинске теперь могут передавать больше данных в сети 4G «МегаФона». К началу сезона садоводства оператор запустил дополнительные телеком-объекты, увеличив зону покрытия и скорость мобильного интернета до 50 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Новое оборудование работает в нескольких диапазонах частот, обеспечивая расширенный радиус действия сети LTE, высокие скорости передачи данных и проникновение сигнала в закрытые помещения, что повышает уровень сигнала 4G внутри домов. Емкости сети достаточно, чтобы абоненты могли комфортно пользоваться цифровыми сервисами в летний период, когда нагрузка на сеть становится существенно выше.

Благодаря расширению телекоммуникационной инфраструктуры качество связи выросло более чем в 20 садовых товариществах: Елочки, Пищевик, Маячок, Урожай, Ива, Колос, Мичуринец, Механизатор, Березка, Мечта, Рыбак, Росинка, Дельфин, Волжанка, Уголек, Прогресс, Крильон, Энергетик, Флора, Дельта-С, Рябинка.

«Теперь наши абоненты, как приезжающие на дачу только в летний сезон, так и постоянно проживающие здесь, смогут пользоваться услугами связи такого же качества, что и в центре города. Ориентируясь на растущие потребности, мы устанавливаем новое оборудование и увеличиваем емкость существующих сетей четвертого поколения. Садоводы уже встроили цифровые привычки в дачную жизнь — с помощью интернета они следят за изменениями погоды, знакомятся с советами по выращиванию урожая, слушают музыку и смотрят сериалы. Вместе с тем наличие мобильного интернета помогает решить вопрос безопасности на дачном участке, подключив систему видеонаблюдения и умного дома», - отметила директор «МегаФона» в Сахалинской области Юлия Иваницкая.

По данным специалистов «МегаФона», дачники в Южно-Сахалинске в начале сезона используют около 700 ГБ интернет-трафика. Приезжая в выходные дни на свои участки, они обещаются в мессенджерах, в том числе по видеосвязи, а также смотрят фильмы в онлайн-кинотеатрах.

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«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 76,7 млн клиентов.