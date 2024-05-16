Единый агрегатор торговли «Ростеха» позволил российским госзаказчикам сэкономить почти 7 млрд рублей

Российские госзаказчики за пять лет сэкономили 6,9 млрд руб. бюджетных средств, используя для закупок малого объема Единый агрегатор торговли (ЕАТ), разработанный в «Ростехе». С помощью системы заключено почти 2 млн контрактов, и ее функционал постоянно расширяется. Только в 2023 г. в ЕАТ реализовали более 10 нововведений, в том числе возможность расторжения контракта в электронном виде и выпуска машиночитаемых доверенностей. Об этом CNews сообщили представители «Ростеха».

С 2019 г., согласно распоряжению Правительства России, использование ЕАТ является обязательным для госзакупок малого объема − до 600 тыс. руб. Провести закупку без использования ЕАТ возможно лишь при условии осуществления ее по цене контракта ниже, чем предложена резидентами агрегатора. Для выполнения этого условия заказчику необходимо проверить имеющееся ценовое предложение путем проведения закупочной сессии на ЕАТ. Агрегатор предлагает четкий механизм проверки оптимальности цены закупки − «Купи, где хочешь, но проверь цену на едином агрегаторе торговли». Это позволяет экономить средства заказчиков.

«На сегодняшний день на ЕАТ зарегистрировано 20 тыс. заказчиков, аккредитовано 130 тыс. поставщиков, проведено 2,5 млн закупочных сессий, заключено 1,9 млн контрактов. За время своего существования агрегатор зарекомендовал себя как надежный информационный ресурс, динамично развивающийся в ответ на пожелания пользователей. Так, в прошлом году в функционале ЕАТ появилась возможность выпуска машиночитаемых доверенностей для сотрудников организаций, зарегистрированных на площадке, а также опция расторжения контракта в электронном формате с полным соблюдением российского законодательства. Принимая во внимание текущую геополитическую обстановку, функционал агрегатора предусматривает скрытие результатов закупочных сессий из публичного доступа по решению заказчика», – сказал заместитель генерального директора «Ростеха» Александр Назаров.

ЕАТ был создан в 2018 г. для проведения государственных закупок малого объема, предусмотренных законодательством о контрактной системе. По сути ЕАТ – это место встречи заказчиков от лица государства и поставщиков товаров, работ и услуг, где взаимодействие проходит согласно законодательной базе и с полной прозрачностью. Агрегатор действует на всей территории России и позволяет получить наиболее выгодное для заказчика предложение.

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Госкорпорация «Ростех» – крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. Консолидированная выручка в 2023 г. превысила 2,9 трлн руб.