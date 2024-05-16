«Аврора» выстрелила: в НИЯУ МИФИ открыта новая лаборатория

Национальном исследовательском ядерном университете «МИФИ» была торжественно открыта совместная прикладная лаборатория Дизайн-центра микроэлектроники полного цикла MEPHIUS и компании «Открытая мобильная платформа» (ОМП). Об этом CNews сообщили представители ОМП.

Главной задачей лаборатории станет привлечение студентов университета МИФИ к работе на созданной компанией «Открытая мобильная платформа» мобильной операционной системе «Аврора». Студенты будут не только учиться работать на ОС «Аврора», но и создавать собственные ИТ-решения. ОС «Аврора» - полностью отечественная мобильная ОС, предназначенная для доверенной загрузки устройств, для проектов с особыми требованиями к безопасности и для пользователей, которым особенно важно быть уверенными в сохранности своих данных.

Открывая лабораторию, ректор НИЯУ МИФИ Владимир Шевченко напомнил, что «Аврора» – это имя древнеримской богини утренней зари, которая является матерью всех звезд - и пожелал, чтобы лаборатория помогла зажечься множеству новых «звезд» отечественных технологий.

Генеральный директор «Открытой мобильной платформы» Павел Эйгес отметил, что в настоящее время компания ОМП выделила работу со студентами в отдельное направление своей деятельности, осознавая ее важность и приоритетность, и поэтому он надеется, что новая лаборатория сможет использовать творческую энергию студентов и что реализованные студентами проекты смогут со временем покинуть стены лаборатории и выйти на российский ИТ-рынок.

Лаборатория будет располагаться на четвертом этаже Научного лабораторного корпуса университета. В настоящее время она уже оборудована устройствами с предустановленной ОС «Аврора».

Учить работе с «Авророй» студентов будут преподаватели Института интеллектуальных кибернетических систем НИЯУ МИФИ, используя учебные материалы и консультации компании ОМП.

Как сообщила начальник отдела развития образовательной среды компании «Открытая мобильная платформа» Мария Полякова, в настоящее время компания совместно с университетом работает над разработкой элективного учебного курса «Создание мобильных приложений», который стартует с нового учебного года 2024/2025.

Также в настоящее время идет работа над учебным курсом по подготовке системных инженеров, выпускники которого должны будут разбираться в вопросах развертывания и поддержания инфраструктуры для работы отечественных доверенных программно-аппаратных комплексов.

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«Аврора» — российская мобильная операционная система, которая создана для построения доверенной мобильной инфраструктуры, защиты чувствительной информации в государственных организациях, крупных и средних коммерческих компаниях. Способствует обеспечению технологического суверенитета государства за счет защищенной мобильной среды и соответствует всем требованиям регуляторов в области национальной безопасности и защиты информации. Включена в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД.

Компания «Открытая мобильная платформа» занимается разработкой и продвижением российской мобильной операционной системы «Аврора» и платформы управления корпоративными мобильными устройствами «Аврора Центр», а также других решений, которые позволяют строить доверенную мобильную среду, гарантируя повышение производительности и защиту чувствительной информации.