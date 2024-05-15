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Застройщик Кирова «Транс-Холдинг» внедряет ERP-систему компании «Философт»

ИТ-решение оптимизирует управление ресурсами и автоматизирует бизнес-процессы компании. «Транс-Холдинг» опробует систему в процессах управления в ЖК «Фьюжн» в Кирове. Об этом CNews сообщили представители «Философт».

ERP-cистема от «Философт» – это экосистема, где все подсистемы работают в одном информационном поле. Можно настроить взаимодействие с любыми внешними ресурсами. Так, в ERP предусмотрена интеграция с другими продуктами, такими как «стройконтроль», «тендерная площадка» и «Face ID». Система хранит в себе информацию обо всех выполненных ранее проектах. Это позволяет анализировать затраты, а значит сделать проект более эффективным.

«Мы долго выбирали ERP-cистему и нам было важно, чтобы совпала целая совокупность факторов. Решение от «Философт» лучше всего отвечает нашим запросам. Безусловное преимущество – система создана специально для девелоперского бизнеса», – сказал Роман Голышев, генеральный директор «Транс-Холдинг».

ERP охватывает ключевые направления бизнеса девелоперской компании: бюджетирование, закупки, казначейство и строительство, – подчеркнули в компании. Можно оцифровать весь цикл для эффективного управления ресурсами и процессами. А также автоматически рассчитывать заработную плату; использовать маршруты согласования и проводить приемку работ на объекте.

«Мы благодарим СЗ «Транс-Холдинг» за доверие. Наша ERP-система позволит контролировать все бизнес-процессы девелопера. Мы уверены, что это долгосрочное вложение в будущее компании, которое приведет ее к достижению намеченных результатов», – сказал Иван Власов, директор «Философт».

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«Философт» — российская ИТ-компания, создающая технологические решения для отечественного девелопмента с 2017 г. На сегодня в портфеле компании девять самостоятельных ИТ-продуктов – от системы управления проектами и контроля качества выполненных работ до Smart Home экосистемы для многоквартирных домов.

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